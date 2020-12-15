  • 16°C
香港時間 : 20201215日 (二) 12:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國醫療】內地醫療IT發展空間大 星展指醫療資訊科技增速加快

股樓投資 11:48 2020/12/15

分享：

星展香港指，預計內地互聯網醫療行業未來有更多政策支持，增長空間大，加上京東健康 （06618） 等醫療相關股份近日表現佳，相信醫療科技將成為市場熱潮。星展指，內地醫療基建與美國相比較落後，發展空間大，預計醫療IT將受惠中國改善電子病歷系統、統一醫療體系編碼語言及省市地區醫療訊息系統升級，估計行業銷售複合年均增長率由2015年至2019年的29%，升至2019年至2023年的41%，並於2013年至2028年維持每年超過20%的增長。

星展除了看好醫療行業資訊科技服務外，同時看好有研發能力的企業及藥品銷售平台，預計中國醫療行業的市場焦點是集中採購對藥品價格的影響。星展最看好的醫療資訊科技股為創業慧康（深：300451），因後者在同業中獲得最多子行業的訂單。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機


 

撰文 : 謝克迪, CFA

醫療科技 醫療行業 京東健康（06618） 星展銀行

上一篇文章

【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋及白居二攪珠結果）

下一篇文章

【大行點睇】麥格理僅予比亞迪「中性」評級　較睇好吉利上調評級至「跑贏大市」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021年展望】大摩指內房目前估值處2010年來新低　建議增持3隻內房股
【2021年展望】大摩指內房目前估值處2010年來新低　建議增持3隻內房股
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股