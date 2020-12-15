【中國醫療】內地醫療IT發展空間大 星展指醫療資訊科技增速加快

星展香港指，預計內地互聯網醫療行業未來有更多政策支持，增長空間大，加上京東健康 （06618） 等醫療相關股份近日表現佳，相信醫療科技將成為市場熱潮。星展指，內地醫療基建與美國相比較落後，發展空間大，預計醫療IT將受惠中國改善電子病歷系統、統一醫療體系編碼語言及省市地區醫療訊息系統升級，估計行業銷售複合年均增長率由2015年至2019年的29%，升至2019年至2023年的41%，並於2013年至2028年維持每年超過20%的增長。

星展除了看好醫療行業資訊科技服務外，同時看好有研發能力的企業及藥品銷售平台，預計中國醫療行業的市場焦點是集中採購對藥品價格的影響。星展最看好的醫療資訊科技股為創業慧康（深：300451），因後者在同業中獲得最多子行業的訂單。

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