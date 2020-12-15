【消委會測試】30款口罩邊款透氣度最好？　有5款樣本總評分最高 來源地為香港

新冠肺炎持續，口罩也成為了市民的必須品。消委會測試本港市面30款口罩，發現大部分樣本都可以在細菌過濾效率和顆粒過濾效率達至95%以上，當中有10款獲總分5分的評價，有2款獲2.5分。

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消委會在今年7月至8月期間，以消費者身份分別從醫療用品店、藥房、超級市場等地，共購30款一次性樣本。平均一個口罩價格維持在2玩至9元不等，最高和最低口罩價格相差達3.5倍。

測試結果顯示，所有樣本口罩的細菌過濾效率平均值都高於96%，以下為表現最佳的6款表現最佳的產品，分別在5個測試樣本的細菌過濾效率達99.9%：

樣本牌子 聲稱來源地 售價／數量 平均價格 總評分 V Care Mask 香港 $148／50 $3 4.5分 便利妥 香港 $85／20 $4.3 4.5分 Bethreis 中國 $99／50 $2 4.5分 保為康 中國 $90／10 $9 2.5分 萊潔 台灣 $150／50 $3 4分 Shield＋ 香港 $50／30 $2.5 4分

另一方面，消委會又進行壓力測試口罩樣本的正前面和背面後的壓力差異。測試的數值愈大，對佩戴者呼吸的妨礎愈高。當中有6款樣本壓力測試結果均低於3.0mm H2O/cm2，「Fresh」、「Pure Living」、「理的」、「Tempo」、「EG」和「Topvalu」等。另有4款壓力測試結果高於5.0mm H2O/cm2，包括：「匯愛」、「Perfetta」、「Bethreis」及「萊潔」。

以下為10款獲總分5分的評價的口罩：

產品名稱 聲稱來源地 售價／數量 平均價格 AMAG Premium Quality 3 Layers Medical Masks 香港 $109／50 $2.2 肯納絲外科耳掛式口罩 香港 $138／50 $2.8 萬保德 MaxProtect Disposable Medical Mask 3-ply with Ear Loop (PB99) 香港 $99／30 $3.3 盾牌一次性耳掛式醫用衛生口罩 (M40) 成人裝 中國 $168/ 50 $3.4 理的外科手術口罩-大碼 香港 $200/50 $4 EG 3-Ply Surgical Mask - Regular Size (Model No. MK-3E) 中國 $98/50 $2 Protector Face Mask 中國 $119/30 - 詩樂氏三層過濾口罩（一次性） 中國 $120/30 $4 Topvalu一次性無紡布口罩（男士用） Non-Woven Mask 中國 $30/10 $3 E+Plus Hygiene Face Mask 香港 $150/50 $2.5

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責任編輯：黎淑雯