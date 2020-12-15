【消委會測試】30款口罩邊款透氣度最好？　有5款樣本總評分最高 來源地為香港

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新冠肺炎持續，口罩也成為了市民的必須品。消委會測試本港市面30款口罩，發現大部分樣本都可以在細菌過濾效率和顆粒過濾效率達至95%以上，當中有10款獲總分5分的評價，有2款獲2.5分。
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消委會在今年7月至8月期間，以消費者身份分別從醫療用品店、藥房、超級市場等地，共購30款一次性樣本。平均一個口罩價格維持在2玩至9元不等，最高和最低口罩價格相差達3.5倍。
測試結果顯示，所有樣本口罩的細菌過濾效率平均值都高於96%，以下為表現最佳的6款表現最佳的產品，分別在5個測試樣本的細菌過濾效率達99.9%：
|樣本牌子
|聲稱來源地
|售價／數量
|平均價格
|總評分
|V Care Mask
|香港
|$148／50
|$3
|4.5分
|便利妥
|香港
|$85／20
|$4.3
|4.5分
|Bethreis
|中國
|$99／50
|$2
|4.5分
|保為康
|中國
|$90／10
|$9
|2.5分
|萊潔
|台灣
|$150／50
|$3
|4分
|Shield＋
|香港
|$50／30
|$2.5
|4分
另一方面，消委會又進行壓力測試口罩樣本的正前面和背面後的壓力差異。測試的數值愈大，對佩戴者呼吸的妨礎愈高。當中有6款樣本壓力測試結果均低於3.0mm H2O/cm2，「Fresh」、「Pure Living」、「理的」、「Tempo」、「EG」和「Topvalu」等。另有4款壓力測試結果高於5.0mm H2O/cm2，包括：「匯愛」、「Perfetta」、「Bethreis」及「萊潔」。
以下為10款獲總分5分的評價的口罩：
|產品名稱
|聲稱來源地
|售價／數量
|平均價格
|AMAG Premium Quality 3 Layers Medical Masks
|香港
|$109／50
|$2.2
|肯納絲外科耳掛式口罩
|香港
|$138／50
|$2.8
|萬保德 MaxProtect Disposable Medical Mask 3-ply with Ear Loop (PB99)
|香港
|$99／30
|$3.3
|盾牌一次性耳掛式醫用衛生口罩 (M40) 成人裝
|中國
|$168/ 50
|$3.4
|理的外科手術口罩-大碼
|香港
|$200/50
|$4
|EG 3-Ply Surgical Mask - Regular Size (Model No. MK-3E)
|中國
|$98/50
|$2
|Protector Face Mask
|中國
|$119/30
|-
|詩樂氏三層過濾口罩（一次性）
|中國
|$120/30
|$4
|Topvalu一次性無紡布口罩（男士用） Non-Woven Mask
|中國
|$30/10
|$3
|E+Plus Hygiene Face Mask
|香港
|$150/50
|$2.5
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責任編輯：黎淑雯