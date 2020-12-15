【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）

居屋2020攪珠儀式於今早10時半舉行，頭10個中籤號碼，分別是：

18、79、07、11、51、08、17、02、97、00

今次攪珠儀式由房委會資助房屋小組主席黃碧如主持，受疫情影響，以網上直播形式進行。申請者可對照房委會早前發出的信件上的「申請書編號」，例如白表為「W 00000 11」。若你最尾的兩個數字為18，恭喜你！即是說你在所屬組別排頭位；若你最尾的兩個數字為79，亦很大機會可以揀樓！

▲ 居屋2020攪珠結果

今期推售4個新居屋項目，分別為鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7,047個單位。另有至少18個貨尾單位亦計劃中重售。今期居屋暫定明年6月開始，按申請類別的優先次序邀請合資格申請者揀樓。

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白居二 80號排第一

另外，今日亦進行了白居二2020的攪珠儀式，頭10個中籤號碼，分別是：

80、53、85、90、35、89、64、14、09、99

房委會預計明年6月開始向合資格的「白居二」申請者發出批准信。

▲ 白居二2020攪珠結果

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責任編輯：葉卓偉