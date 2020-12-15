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【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋及白居二攪珠結果）

股樓投資 12:01 2020/12/15

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居屋2020攪珠儀式於今早10時半舉行，頭10個中籤號碼，分別是：

18、79、07、11、51、08、17、02、97、00

今次攪珠儀式由房委會資助房屋小組主席黃碧如主持，受疫情影響，以網上直播形式進行。申請者可對照房委會早前發出的信件上的「申請書編號」，例如白表為「W 00000 11」。若你最尾的兩個數字為18，恭喜你！即是說你在所屬組別排頭位；若你最尾的兩個數字為79，亦很大機會可以揀樓！

居屋2020攪珠結果

今期推售4個新居屋項目，分別為鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7,047個單位。另有至少18個貨尾單位亦計劃中重售。今期居屋暫定明年6月開始，按申請類別的優先次序邀請合資格申請者揀樓。

【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）【請看下一頁】

【居屋2020】新居屋戶戶開門見廁? 除了這5款戶型 (戶型全集多圖)【請看下一頁】

白居二 80號排第一

另外，今日亦進行了白居二2020的攪珠儀式，頭10個中籤號碼，分別是：

80、53、85、90、35、89、64、14、09、99

房委會預計明年6月開始向合資格的「白居二」申請者發出批准信。

白居二2020攪珠結果

【居屋2020】 嫌偏遠配套差？ 粉嶺山麗苑4個可取之處 （附實地考察、戶型）​​​​​​​【請看下一頁】

【居屋2020】交樓標準「實而不華」 買居屋要四大心理準備​​​​​​​　【請看下一頁】

【延伸閱讀】政府最新統計 中層經理級月薪幾多？　呢個行業平均月入$91,900  

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責任編輯：葉卓偉

 

啟翔苑 疫情 居屋 房委會 白居二 彩禾苑 錦駿苑 山麗苑

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