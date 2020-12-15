【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》畫質及流暢度欠佳　玩家可申請退款

▲ 許多玩家反映在遊玩Cyberpunk 2077過程中，遇到了各種嚴重的錯誤。開發團隊其後發表聲明致歉，並稱可以從即日起一周內進行退款。

由CD Projekt Red開發全新年度巨作《電馭叛客2077（Cyberpunk 2077）》經歷多次延期，終於在上周正式上市，銷售表現相當亮眼。惟Cyberpunk 2077實際運行的表現，卻出現了不如理想的效果，許多玩家反映在遊玩Cyberpunk 2077過程中，遇到了各種嚴重的錯誤。開發團隊其後發表聲明致歉，並稱可以從即日起一周內進行退款。

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根據外媒VGC的報道，由於目前Cyberpunk 2077出現嚴重錯誤，出現「彈Game」、材質和角色模組顯示錯誤等情況，引起Sony的關注，目前已提供給部分購買數位版本的玩家無條件退款服務。也有玩家在Reddit分享，指他們已遊玩超過兩個小時，本應不符合退款規則，但他們仍成功收到遊戲的全額退款。至於Xbox One版本的玩家，可選擇與微軟官方取得聯繫。

CDPR昨（14日）在Twitter上發表聲明，稱為Cyberpunk 2077未在上世代的基礎版主機上完整展示遊戲，導致玩家在決定購買遊戲前，沒能獲得足夠充分信息，向玩家真誠致歉。強調將會持續發布更新版本進行優化，並透露聖誕假期後，會在2021年1月和2月推出兩個大型更新。

▲ CDPR昨（14日）在Twitter上發表聲明，提到若想申請退款的玩家，可以從即日起至21日，透過Email （helpmerefund@cdprojektred.com）與官方聯繫申請退款。（CDPR Twitter資料圖片）

CDPR也提到，若想申請退款的玩家，數位版用戶可向PSN、Xbox商店進行申請，而直接購買實體版的玩家，則可先聯繫當時購買遊戲的店家。若是無法順利退款，可以從即日起至21日，透過Email （helpmerefund@cdprojektred.com）與官方聯繫申請退款。

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責任編輯：曾曉汶