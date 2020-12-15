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【新股IPO】藍月亮6993追揸沽攻略　暗盤升近兩成、券商料掛牌升約一至三成

新股IPO 23:36 2020/12/15

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藍月亮於12月16日掛牌。

藍月亮 （新上市編號：06993） 周二暗盤升約兩成，早前泡泡瑪特 （09992） 暗盤升逾一倍後，首掛也有理想表現。不過券商對藍月亮首掛表現持保守態度，普遍認為藍月亮未必能重現倍升現象，預料周三掛牌升幅約一成至三成，建議有貨投資者，於藍月亮股價升約一成至三成期間沽貨離場。

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信誠證券聯席董事張智威表示，雖然藍月亮為市場焦點，但定價過高遭人詬病，上市水位並不多，認為僅有約一成升幅，不要期望有多達4至5成的升幅。他建議，沒有貨的投資者，可以於招股價的下限（即10.2元）及中間價（即11.68元）作投機性買入。

中薇證券研究部董事黃偉豪樂觀估計，藍月亮最多升約3成，建議沒有貨的投資者可於升幅低於1成半考慮買入。他又認為藍月亮是次「分貨散」，一手中籤率達55%，較多散戶短期內沽出影響升幅。他又指，藍月亮定價過高，市盈率亦貴絕全行。　

藍月亮是次接獲近45.5萬人申請，超額認購約300倍；國際配售超額認購約11倍。認購1手的中籤率為55%，認購20手才穩獲1手。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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責任編輯：謝卓榮

市盈率 泡泡瑪特（09992） 香港股票 藍月亮集團（06993） IPO

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