【新股IPO】藍月亮6993追揸沽攻略　券商：升約一至三成

▲ 藍月亮於12月16日掛牌。

藍月亮 （新上市編號：06993） 今日暗盤，早前泡泡瑪特 （09992） 於暗盤升逾一倍，不過券商認為，藍月亮未必能重現倍升象，預料升幅約一成至三成，更有機會跌穿招股價，建議有貨投資者升約一成後沽貨離場。

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信誠證券聯席董事張智威表示，雖然藍月亮為市場焦點，但定價過高遭人詬病，上水並不多，認為僅有一成升幅，不要期望有4至5成的升幅。他建議沒有貨的投資者，可以於招股價的下限（即10.2元）及中間價（即11.68元）作投機性買入。

中薇證券研究部董事黃偉豪樂觀估計，藍月亮最多升約3成，建議沒有貨的投資者可於升幅低於1成半考慮買入。他又認為藍月亮是次「分貨散」，一手中籤率達55%，較多散戶短期內沽出影響升幅。加上，公司定價過高，市盈率亦貴絕全行。

藍月亮是次接獲近45.5萬人申請，超額認購約300倍；國際配售超額認購約11倍。認購1手的中籤率為55%，認購20手才穩獲1手。

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責任編輯：謝卓榮