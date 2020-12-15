【互聯網零售】惠譽指中央並非針對平台 科網企業將加強與綫下零售合作

評級機構惠譽指，今年中國綫上銷售增長持續跑贏綫下零售，今年首10個月綫上零售佔比達到27%，認為內地消費者的購買力仍隨著經濟增長而上升。惠譽指阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 及拼多多（美：PDD）今年上半年商品交易額市佔率已達到95%，競爭愈來愈激烈，當中阿里及拼多多主要盈利來自服務，其他企業盈利來自商品銷售。惠譽相信綫下到綫上已是不可逆轉的趨勢，疫情後消費者不會改回原來的消費模式。

近日內地官媒批評科網企業在社區團購的發展，惠譽認為中央並非針對平台，而是希望綫上及綫下加強合作，相信科網企業亦不會因而退出社區團購的市場。除非內地收緊監管，令科網巨頭未能控制在岸業務，惠譽才有機會下調科網巨企的評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機