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【互聯網零售】惠譽指中央並非針對平台 科網企業將加強與綫下零售合作

股樓投資 11:33 2020/12/15

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評級機構惠譽指，今年中國綫上銷售增長持續跑贏綫下零售，今年首10個月綫上零售佔比達到27%，認為內地消費者的購買力仍隨著經濟增長而上升。惠譽指阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 及拼多多（美：PDD）今年上半年商品交易額市佔率已達到95%，競爭愈來愈激烈，當中阿里及拼多多主要盈利來自服務，其他企業盈利來自商品銷售。惠譽相信綫下到綫上已是不可逆轉的趨勢，疫情後消費者不會改回原來的消費模式。

近日內地官媒批評科網企業在社區團購的發展，惠譽認為中央並非針對平台，而是希望綫上及綫下加強合作，相信科網企業亦不會因而退出社區團購的市場。除非內地收緊監管，令科網巨頭未能控制在岸業務，惠譽才有機會下調科網巨企的評級。

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撰文 : 謝克迪, CFA

評級機構 經濟 商品 銷售 中國 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD） 拼多多（美：PDD） 惠譽

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