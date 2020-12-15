南京市監局發布菜品社區團購規定 阿里美團傳已簽字

內媒報導，南京市市場監管局發佈《電商「菜品社區團購」合規經營告知書》，規範省內的社區團購市場。《告知書》內強調「有序競爭」和「誠信經營」，並要求平台的經營者不可以不正當的競爭方式獲取交易機會或競爭優勢，並因此損害其他經營者或消費者合法權益，尤其不可以低於成本價實施低價傾銷，擾亂經營秩序。

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另外，平台不可虛構斷貨、搶購、優惠，不能以虛假或者引人誤解的信息欺騙和誤導消費者。尤其要審慎評估、謹慎推出先付款後進行分次消費的預付式消費模式。據報，阿里巴巴（09988）、美團（03690）、滴滴、蘇寧等南京的電商社區團購相關負責人，已經先後於《告知書》上簽字。

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疫情爆發後，令社區團購急增，不少大型電商紛紛加入團購市場，早前《人民日報》曾批評科網巨頭在「鹭鸶腿上劈精肉」，「別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量，科技創新的星辰大海、未來的無限可能性，其實更令人心潮澎湃。」

阿里現跌2.2%至246元，成交達37.1億；美團跌1.9%至277.2元，成交達35.9億元。

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