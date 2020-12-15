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【大行報告】天寒地凍買咩股好？ 美銀推介呢隻火鍋股　目標價大升1倍

股樓投資 12:02 2020/12/15

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美銀證券發表報告，指呷哺呷哺（00520）復甦步伐較預期為佳，低基數效應和經濟活動正常化可能對呷哺呷哺的2021年增長而言利好。2019至2022年每股盈利複合年增長率預計達36%，因此將目標價由11元幅上調1倍至22.1元，以反映更強的中期增長潛力，重申「買入」評級。

呷哺呷哺今日（15日）早市收報19.44元，微跌0.3%，成交額5,000萬元。

報告指出，集團旗下兩大品牌表現強勁，「呷哺」品牌同店銷售增長恢復到新冠疫情前水平的90%以上，而高端品牌「湊湊火鍋」同店銷售在11月恢復到100%以上，在行業龍頭中復甦蘇速度屬最快。

【大行點睇】瑞信予18隻內房股最新評級及目標價一覽 當中10股獲看好跑贏大市 詳情請按【見下頁

美銀表示，呷哺呷哺在2020年採取了相對保守的擴張策略，每個品牌的門店淨增加40家。重點放在網絡優化、運營調整及品牌建設上，為未來經營打好基礎，認為到2021年擴張可能會加快，呷哺呷哺和湊湊火鍋將分別增加100和70家分店。

該行把哺呷哺呷2020年每股盈利預測，提升至2分人民幣，並將2021至2022年每股盈利預測分別提高6%及3%。

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記者：李兆明

火鍋 同店銷售 經濟 大行報告 呷哺呷哺（00520）

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