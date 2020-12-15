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【騰訊700】 反壟斷處罰影響有限 國泰君安維持閱文「買入」評級

股樓投資 13:35 2020/12/15

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騰訊(00700)旗下文學平台閱文(00772)，近日和阿里巴巴(09988)同被市場監管總局指控違反《反壟斷法》，被罰款50萬元人民幣。國泰君安發表評論認為，該處罰對公司的業務運營產生的影響有限。同時，市場監管總局表示，互聯網行業不是反壟斷法外之地，盡管罰款額度較低，但是卻釋放出加強互聯網領域反壟斷監管的信號。因此該行認為閱文未來在相關政策影響下，將迎來更為健康且規範的發展。該行亦維持閱文買入評級，目標價為60元。

【大行點睇】瑞信予18隻內房股最新評級及目標價一覽 當中10股獲看好跑贏大市   詳情請看【下一頁

南京市監局發布菜品社區團購規定 阿里美團傳已簽字  詳情請看【下一頁

截至1時15分，閱文報55.3元，跌1%。同被指違反《反壟斷法》 的阿里，則跌2.5%報245.8元。

日前內媒報導，阿里巴巴收購銀泰商業、閱文收購新麗傳媒、順豐(深：002352)旗下深圳市豐巢網絡技術收購中郵智遞科技，三宗交易都未有按《反壟斷法》規定向有關當局申報。因此市場監管局於調查後，依據《反壟斷法》第48條，49條，對阿里巴巴，閱文和深圳市豐巢網絡技術有限公司分別處以50萬元人民幣票據的行政罰款。

市場監管總局反壟斷局負責人指，互聯網行業不是反壟斷法外之地，所有企業都應嚴格遵守反壟斷法規，維護市場公平競爭，如此才能確保整個行業健康發展。

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撰文 : 李尚毅

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