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【輝瑞疫苗】美國開打第一針 特朗普：恭喜美國

環球社會熱點 11:56 2020/12/15

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美國上周五通過緊急授權使用輝瑞疫苗後，本周一起為國民接種新冠疫苗。美國首位接種輝瑞疫苗的是紐約皇后區的一位女護士林賽（Sandra Lindsay），並表示注射輝瑞疫苗後感到充滿希望。美國總統特朗普（Donald Trump）隨即在社交網站發文，恭喜美國開打「第一針」。

美國首批疫苗 料周一起運抵各州 【下一頁】

首批輝瑞新冠疫苗已到達並分配至美國各州，並於本周一開始為國民接種。來自紐約皇后區的女護士林賽，屬最優先接種疫苗的群體。亦是一眾測試者以外，美國首位接種輝瑞疫苗的人士。

她在紐約州長科莫（Andrew Cuomo）的陪同下，在長島猶太醫療中心（Long Island Jewish Medical Center）接種新冠疫苗。

林賽表示，接種輝瑞疫苗後，感覺與其他疫苗沒有什麼不同。

她指：

「我在今天接種後感到希望，亦感到安心。我感到即將痊癒。我希望此象徵著，美國歷史上痛苦的時刻開始結束。」

（I feel hopeful today， relieved. I feel like healing is coming. I hope this marks the beginning of the end of a very painful time in our history.）

林賽續指，希望透過以身作則，讓公眾相信輝瑞疫苗是安全的。

特朗普隨即在社交網站Twitter表示，美國成功開打「第一針」，對此恭喜美國及全世界（First Vaccine Administered. Congratulations USA！ Congratulations WORLD.）。

美國開打第一針 寄望明年中達到群體免疫 【下一頁】

而州長科莫同時亦在Twitter發布林賽接種新冠疫苗的相片，並讚揚她是英雄。

隨著美國新冠肺炎死亡人數超過30萬人，接種輝瑞疫苗為美國帶來治癒新冠肺炎的曙光。

責任編輯：郭麗明

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