【輝瑞疫苗】美國開打「第一針」特朗普：恭喜美國

美國上周五通過緊急授權使用輝瑞疫苗後,本周一起為國民接種新冠疫苗。美國首位接種輝瑞疫苗的是紐約皇后區的一位女護士林賽(Sandra Lindsay),並表示注射輝瑞疫苗後感到充滿希望。美國總統特朗普(Donald Trump)隨即在社交網站發文,恭喜美國開打「第一針」。

美國首批疫苗 料周一起運抵各州 【下一頁】

首批輝瑞新冠疫苗已到達並分配至美國各州,並於本周一開始為國民接種。來自紐約皇后區的女護士林賽,屬最優先接種疫苗的群體。亦是一眾測試者以外,美國首位接種輝瑞疫苗的人士。

她在紐約州長科莫(Andrew Cuomo)的陪同下,在長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)接種新冠疫苗。

林賽表示,接種輝瑞疫苗後,感覺與其他疫苗沒有什麼不同。

她指:

「我在今天接種後感到希望,亦感到安心。我感到即將痊癒。我希望此象徵著,美國歷史上痛苦的時刻開始結束。」

(I feel hopeful today, relieved. I feel like healing is coming. I hope this marks the beginning of the end of a very painful time in our history.)