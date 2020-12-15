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【Google死機】Google服務昨癱瘓　YouTube被揭損失1300萬元廣告收入

科技 11:00 2020/12/15

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YouTube一直視廣告為主要收入來源，但在死機期間約短短37分鐘，YouTube完全沒辦法播放影片，預計損失超過170萬美元（約1317萬港元）的廣告收入。

Google於香港時間昨（14日）晚一度出現全球大規模「死機」，多達25項服務受影響，當中包括旗下影片平台YouTube。YouTube一直視廣告為主要收入來源，但在死機期間約短短37分鐘，YouTube完全沒辦法播放影片，預計損失超過170萬美元（約1317萬港元）的廣告收入。

Google全球死機　YouTube及Gmail等服務全癱瘓　官方表示服務回復正常（更新）

YouTube修改廣告機制　非合作夥伴YouTuber未必獲分紅收入

據美國福斯財經網報道指，網上購物平台LovetheSales.com向美國媒體發表一項聲明，指該平台已基於網絡狀態監測服務公司Downdetector以及統計網站Statista的數據，對YouTube損失進行評估，相信YouTube已損失超過170萬美元的廣告收入，即每分鐘47147美元（約36.5萬港元）。

根據Downdetector資料顯示，Google多項服務在香港時間昨日晚上6時40分至7時56分陸續死機，受影響服務於8時30分左右逐步恢復正常。

Google其後發表聲明，指因內部存儲配額問題，Google的身分驗證系統在太平洋時間早上3時47分中斷了約45分鐘，而系統問題已在太平洋時間早上4時32分解決，目前所有服務已恢復。Google也向受影響的所有人表示歉意，並承諾將徹底審核，以確保問題不再發生。

YouTube公布年度十大影片　港人今年最關注防疫、運動與時事內容

責任編輯：曾曉汶

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