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【藍月亮IPO】藍月亮6993派彩你有無份？ 專家教你升一成要放

股樓投資 15:29 2020/12/15

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藍月亮（新上市編號：06993）將於明日掛牌，其公開發售部份錄得超額認購301倍，一手中籤率55%，抽20手才穩獲一手，並以招股上限13.16元定價。

藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？ ，想知詳情請按：【下一頁】

自從傳出藍月亮要來港上市以來，已成為市場熱話，更被指為必抽新股之選，不過觀乎認購反應，似乎不及上星期掛牌的京東健康（06618），到底上市表現又能否創神話？抑或神話即將破滅？市場人士認為，藍月亮未必能像京東健康或泡泡瑪特（09992）首日掛牌會出現大升幅，料有約10%至30%升幅，最壞情況更會跌破招股價，故建議抽中的投資者可在升約10%後沽貨離場。

藍月亮6693估值高抽唔抽好？ 不如看看認購前的三大不可不知  ，想知詳情請按：【下一頁】

藍月亮成立於1992年，是家居洗護用品生產商，亦為行業的龍頭企業。據招股書初步披露，截止2019年底，以零售額計算，藍月亮在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。濃縮洗衣液市場份額為27.9%，連續3年排第一；洗手液市場佔17.4%的份額，連續8年為該市場之首。藍月亮的洗護產品深得內地家庭主婦的歡心，被稱為「國民洗衣液」。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

 

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