【油股】全球原油需求續疲弱OPEC再度下調明年預測　油股齊挫、中海油跌逾2%

▲ OPEC再度下調原油需求，油股急挫。

全球疫情持續惡化，油組（OPEC）在月報中再度下調明年原油需求預期。隔夜美股石油股大跌，拖累港股油股及油服股全綫跌，截至早段10時30分，中海油 （00883） 挫2%，中石油 （00857） 挫1.66%，中石化 （00386） 微跌0.56%。而F 三星原油期 （03175） 及FGX原油 （03097） 均約1%。

中海油被美國例入制裁名單，詳情【下一頁】

另外，中海油田服務 （02883） 及中石化油服 （01033） 分別回吐約0.67%及2.9%。中石化練化工程 （02386） 則下滑0.3%。

OPEC在月報中預測未來原油需求前景疲軟，令油價漲幅受到限制，2021年首季度全球燃料消費需求只會增長50萬桶/日，是此前OPEC＋（石油輸出國組織及夥伴國）承諾在2021年1月份增產的力度。

OPEC指出，油市充滿不明朗因素，主要為全球疫情未持續嚴峻、疫苗接種範圍、疫情對交通運輸消費者行為的結構性影響等方面。中國石油製品淨進口較上輪統計減少226.7萬桶/日，至971萬桶/日；美國石油製品淨進口較上輪統計減少2.8萬桶/日至-52.7萬桶/日。

另外，OPEC＋將聯合減產監督委員會（JMMC）會議原定於明天至周四（16日至17日）推遲半個月，至明年1月3日至4日舉行。

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編輯：陳華