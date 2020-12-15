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【異動股】內地集中採購醫藥談判展開　信達生物升7%、石藥升3%

當炒股 12:43 2020/12/15

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開拓藥業（09939）早前表示，旗下普克魯胺治療新冠肺炎臨床試驗取得積極成果，今早一度升逾9%。

港股醫藥股今日集體走強，內地今周開始第四批國家組織藥品集中採購工作，據報今年官方對中成藥企業降價要求幅度較為溫和。信達生物 （01801） 今早一度升9%，半日報60.1元，升6.9%。石藥集團 （01093） 升4.4%，現報7.61元。中生制藥 （01177） 升3.3%，現報7.01元，藥明生物 （02269） 升3.3%，現報80.8元。

百濟神州 （06160） 升2.9%，現報139元。君實生物 （01877） 升1.8%，現報45元。

互聯網醫藥股則先升後回，京東健康 （06618） 一度升近5%，上午曾高見139.8元，其後一度倒跌，半日升1.2%，報133.2元，成交15.5億元。阿里健康 （00241） 則創上市新高，半日升3.1%，報26.25元。平安好醫生 （01833） 則轉跌1.2%，報87.25元。

疫苗股就明顯大跌，康希諾生物 （06185） 跌7.5% ，報155.4元。國藥控股 （01099） 跌近5%，股價創一個月新低，現報18元。

內地本周展開國家組織藥品集中採購工作，若公司產品被納入國家醫保藥品目錄，產品或被降價。昨天為醫保談判第一天，據內地媒體報道，今年官方對中成藥企業態度較為溫和，談判成功的藥物品種價格平均降幅較上年為低，引來部分醫藥股今日股價反彈。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 新冠肺炎疫情 醫藥股 國藥控股（01099） 康希諾生物－B（06185） 百濟神州（06160） 石藥集團（01093） 藥明生物（02269） 中國生物製藥（01177） 君實生物（01877）

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