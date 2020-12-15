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【醫療科技】Apple Watch推新功能　測量及監控心肺健康

科技 10:22 2020/12/15

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蘋果用戶現時只要更新到iPhone及Apple Watch最新系統iOS 14.3和watchOS 7.2後，就可在iPhone的「健康」程式上查看心肺適能水平。

Apple Watch又有新功能喇！蘋果用戶現時只要更新到iPhone及Apple Watch最新系統iOS 14.3和watchOS 7.2後，就可在iPhone的「健康」程式上查看心肺適能水平，並在心肺適能水平下降至較低範圍時，在Apple Watch上收到通知。

【智能產品】全球智能穿戴裝置出貨量　Apple Watch較去年同期增長75%

【蘋果新服務】Apple Fitness+即將上線　料與iOS 14.3同步登場

蘋果指出，美國心臟協會在 2016 年發表了一項科學研究結果，確認低度心肺適能水平與老年嚴重健康問題風險增加有密切關係，當中包括心臟病、高血壓和肥胖症等常見問題。研究甚至指出，與吸煙、糖尿病和高血壓等常見風險因素相比，心肺適能水平是更有效的死亡風險預測指標。而在較舊的watchOS版本中，Apple Watch已經可以提供最大攝氧量（VO2 max）的測量數據，可用來監測攝氧情況。但對一般人來說，這個數據未有特別的意義。

因此蘋果是次推出watchOS 7.2版本，也帶來肺適能水平功能。透過iPhone上的「健康」程式，讓Apple Watch用家可按照自己的年齡組別和性別，查看自己的心適能分類，是屬於高、高於平均、低於平均或低，同時也可查看長期心適能水平的變化，更可在心肺適能水平下降至較低範圍時收到通知，提醒需要加強運動鍛鍊，或是尋求醫療協助。

配合watchOS 7，Apple Watch可以利用多種感測器，在用戶日常步行時估算不同範圍的心肺適能水平，無論用戶是否正在追蹤體能訓練都可記錄資料。（蘋果圖片）

心肺適能是指運動時身體所能消耗利用的最大氧氣量，現時Apple Watch透過watchOS 7的協助，可使用光學心率感測器、GPS和加速度計等多個感測器，來估算出劇烈的戶外散步、跑步或健行時的平均最大攝氧量和更高的最大攝氧量。即使用戶未有進行高強度的體能訓練，Apple Watch都可以測量用戶的最大攝氧量，提供低度心肺適能水平資料。

Apple Watch新專利曝光　擬採用智能電池錶帶增加續航力

責任編輯：曾曉汶

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