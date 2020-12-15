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林鄭月娥：將會在聖誕節前向立法會申請　新一輪防疫抗疫基金

環球政經 10:37 2020/12/15

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特首林鄭月娥早上出席行會表示，將於聖誕節前會向立法會申請新一輪防疫抗疫基金。她指，政府對於過去幾輪的務疫基金，都以最急切的態度去處理，亦要求部門簡化申請程序，「所以設計上已經好簡單，唔會逐個去睇你有資格、無資格，總之你個行業受重挫，我哋就可以支援。」

特首林鄭月娥指，預料聖誕節前可到立法會的財務委員，申請注資另一輪的防疫抗疫基金，以幫助受社交距離措施影響深遠，如須關閉處所或食肆在晚上生意低迷等店舖，提供支援。特首林鄭月娥預料，在聖誕節前可以公布，申請防疫抗疫基金的實質金額。

特首林鄭月娥指，不明個案居高不下，有年輕患者入院時，狀態十分差，呼籲如市民發現自己有病徵，可以盡早求醫，獲得治療。她同時又呼籲市民如無必要外出，也應盡量留在家中，減少不必要聚集。

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責任編輯：黎淑雯

防疫抗疫基金 基金 林鄭月娥 治療

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