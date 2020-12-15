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業績未達標？　Adidas考慮出售Reebok

環球政經 11:28 2020/12/15

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德國運動服裝製造商Adidas於周一（14日）表示，正評估Reebok的未來，並有機會出售該品牌。Adidas將於明年3月10日宣布決定，屆時也會提出公司新戰略。

阿迪達斯表示，該決定將於3月10日公布5年的新戰略計劃時，也會決定是否保留Reebok。Adidas於2005年，以38億美元收購總部位於美國波士頓的Reebok。雖然Reebok被收購後，銷量較以往有所上升，但仍不如Adidas的業績，有傳Reebok業績更拖累Addias業務表現，導致股東有意出售Adidas。Reebok上一季度淨銷售額下降44％，在2020年第三季度下降7％，降至4.03億歐元。

有指，Adidas有機會把Reebok作為獨立的上市公司剝離，又或是把Reebok出售給其他公司。

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責任編輯：黎淑雯

 

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