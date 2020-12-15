【零售寒冬】利邦涉欠款1.5億元遭渣打入禀清盤　 股價曾跌25%

▲ 利邦稱，接獲呈請後，公司已開始和渣打銀行商討友好解決呈請。

利邦 （00891） 公布，獲悉渣打銀行已於12月8日向百慕達最高法院提交對公司的清盤呈請，原因是公司未能按照渣打銀行的要求根據公司於2016年10月31日向渣打銀行提供的擔保支付欠款總額1.5億元。呈請將於2021年1月8日上午10時正（百慕達時間）於法院聆訊。法院並無就將公司清盤而授出清盤令。

利邦今早曾跌25%，低見0.068元，中午報0.076元，跌12%，成交僅173萬元，最新市值約2.73億元。

利邦稱，接獲呈請後，公司已開始和渣打銀行商討友好解決呈請。該公司正諮詢法律顧問及財務顧問的意見，以決定實施有關呈請的下一步措施及可能採取的行動以保護公司和公司股東利益。

截至去年12月底，利邦的銀行借款總額為5.68億元。

利邦旗下品牌包括 Kent & Curwen、Gieves & Hawkes、Cerruti，同時透過長期特許協議經營 D’URBAN。

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編輯：吳敏芳