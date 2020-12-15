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專題:美國大選

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【港股市況】恒生指數跌182點　小米逆市升1%創新高（不斷更新）

股市 16:19 2020/12/15

分享：

港股市況不斷更新

歐美疫情持續惡化，道指倒跌184點，美股期貨今早向上，恒生指數開報26418點，升29點，開市後轉跌，港股曾跌逾200點，恒指收報26207點，跌182點。吉利 （00175） 逆市升逾2%；小米 （01810） 升1%創新高，美團 （03690） 跌近3%；阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

大摩郭強盛：小心價值陷阱　避開金融及能源股

【2021展望】渣打料本港失業率至明年上半年7%以上見頂

【社區團購】南京規管社區團購 官媒：阿里巴巴、美團已簽字

即市走勢：

【16︰18】藍月亮6993暗盤升兩成　一手帳面賺約1400元

【16︰10】恒指收報26207點，跌182點。吉利 （00175） 逆市升逾2%；小米 （01810） 升1%創新高，美團 （03690） 跌近3%；阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾2%。

【16︰00】恒指U盤前跌180點，報26209點。

【15︰31】港股尾市跌近160點，恒生指數報26231點，跌158點。

【15︰18】富智康 （02038） 升半成；舜宇 （02382） 丘鈦 （01478） 升逾3%；瑞聲 （02018） 、高偉電子 （01415） 跌約0.5%。

【15︰04】上證跌近0.01%；深證升0.5%；創業板指升近1.2%。

【14︰48】港股跌近165點，報26226點。

【14︰46】藍月亮場6993場外暗盤升近一成　一手帳面賺670元

【14︰43】滙豐 （00005） 跌近1.6%，低見40.65元。

【14︰40】內銀股午後轉升，建行 （00939） 升0.3%；工行 （01398） 升0.2%；中行 （03988） 升近0.4%；農行 （01288） 跌0.7%。

【14︰19】ATMXJ中，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及京東 （09618） 分別跌逾2%。

【14︰04】蒙牛 （02319） 升逾2%，破頂高見43.85元。蒙牛公布，擬收購滬A企業上海妙可藍多（600882）逾1億股，每股目標股份股價為29.71元人民幣（相當於約 35.21 港元）。

【乳業股】蒙牛斥逾35億元入主滬A上海妙可藍多

【14︰01】李寧 （02331） 升逾半成，破頂高見49.1元。李寧獲高盛上調目標價至52元。

【14︰00】港股跌幅略為收窄200點以內，恒生指數跌183點，報26207點。

【13︰54】舜宇 （02382） 升逾2%；瑞聲 （02018） 跌0.6%。報道指，蘋果 （美：AAPL）計劃明年上半年將iPhone產量提升30%。

【iPhone增產】蘋果明年擬提升iPhone產能三成　舜宇光學升2%

【13︰47】港股跌約225點，報26165點。

【13︰38】吉利 （00175） 升幅擴大至半成，高見23.7元。報道引述消息人士透露，百度與包括吉利汽車在內數家車企進行初步接洽，商談組建電動汽車合資企業事宜。

【汽車股】吉利汽車大升逾半成　據報與百度建電動汽車合資

【13︰30】吉利 （00175） 升逾3%，高見23.3元。

【13︰22】阿里巴巴 （09988） 跌近2.5%；騰訊 （00700） 跌1.3%；美團 （03690） 跌近3%；小米 （01810） 倒跌近0.9%。

【13︰21】港股午後初段跌近250點，報26148點。

【12︰00】恒指中午收報26218點，跌170點。友邦 （01299） 逆市升逾1%破頂；京東 （09618） 挫4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；小米 （01810） 創新高後倒跌1%。

【11︰42】港股中午收市前跌約176點，報26213點。

【11︰31】內地股市半日普遍向下，上證跌近0.5%；深證跌近0.2%；創業板指升0.2%。

【11︰23】小米 （01810） 創新高見29.95元轉跌，股價最新跌0.3%，報29.1元。

【11︰22】中芯國際 （00981） 跌4%，低見21.15元。

【11︰20】保利協鑫 （03800） 逆市再上，股會升近9%，高見1.25元。

【11︰10】大市跌近160點，報26230點。

【10︰51】油組（OPEC）在月報中再度下調明年原油需求預期，中海油 （00883） 跌2.5%；中石油 （00857） 跌0.8%；中石化 （00386） 跌近0.6%。

【油股】全球原油需求續疲弱OPEC再度下調明年預測　油股齊挫、中海油跌逾2%

【10︰42】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴至逾2%，低見245元。

【10︰35】醫藥股逆市造好，其中石藥 （01093） 升逾4%；中生製藥 （01177） 升逾3%。

【10︰16】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊跌逾1%。小米 （01810） 逆市升逾2%，破頂高見29.9元，挑戰30元大關。

【10︰15】港股跌幅收窄至約110點，報26278點。

【10︰11】大市跌勢略為喘定，港股跌不足200點，恒指跌182點，報26207點。

【10︰06】泡泡瑪特 （09992） 跌近2.5%，低見69.2元。泡泡瑪特宣布，已悉數行使15%超額配股權，涉及共2035.72萬股，每股作價38.5元。

【10︰04】中國11月社會消費品零售總額按年增長5%，符預期；工業增加值按年增長7.0%，符預期。1-11月房地產開發投資按年增長6.8%，前值增長6.3%1-11月城鎮固定資產投資按年增長2.6%。

【09︰58】小米 （01810） 逆市再破頂，小米股價升逾1%，高見29.8元再創新高。

【09︰55】除京東健康外，阿里健康 （00241） 升逾4%，破頂高見26.5元；平安好醫生 （01833） 跌0.8%，低見87.5元。

【09︰53】京東健康 （06618） 升幅擴至半成，高見138.6元。

【京東健康】京東健康漲逾4% 再創新高 上市以來累升近1倍

【09︰51】信達生物 （01801） 升逾6%，高見60.5元。

【09︰46】港股跌逾200點，恒生指數跌249點，報26141點。

【09︰43】大市跌幅擴大至百點，恒生指數跌126點，報262664點。

【09︰41】勵晶太平洋 （00575） 升逾15%，高見0.22元。勵晶太平洋公布，與商業戰略夥伴友華生技醫藥已獲得台灣食品藥物管理署批准，公司治療早洩產品 Fortacin™ 於台灣進行市場營銷、分銷及銷售。

【異動股】勵晶太平洋飆15%　早洩藥物獲批台灣營銷許可、明年於港、澳、台出售

【09︰39】港股早段轉跌近50點，恒生指數報26341點，跌47點。

【09︰38】開拓藥業  （09939） 續升9%，高見14.9元。公司日前表示，旗下普克魯胺治療新冠肺炎臨床試驗取得積極成果。

【異動股】開拓藥業開市颷近1成　治療新冠肺炎臨床試驗取得積極成果 

【09︰36】聯想 （00992） 升逾3%，破頂高見6.64元。

【09︰35】京東健康 （06618） 升勢未止，股價今早續升近3%，高見136.7元創新高。

【09︰33】人行開展9500億元人民幣1年期MLF操作，MLF利率維持在2.95%不變。12月7日和16日分別有3000億人民幣MLF到期，共6000億人民幣。

【09︰32】ATMX普遍向下，阿里巴巴 （09988） 續跌1.3%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌1.3%；小米 （01810） 升1%。

【09︰20】恒指開報26418點，升29點。友邦 （1299） 破頂升逾1%，開報91.5元，內銀偏軟，建行 （00939） 跌近0.7%；工行 （01398） 跌0.8%。

【09︰14】即月期指開報26390點，升25點。

【09︰07】利邦 （00891） 公布，獲悉渣打銀行已於12月8日向百慕達最高法院提交對公司的清盤呈請，原因是未能按照渣打銀行的要求根據公司於2016年10月31日向渣打銀行提供的擔保支付欠款總額1.5億元。

利邦遭渣打入禀清盤　涉1.5億元欠款

【09︰05】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有600億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠500億元人民幣。

【08︰40】恒指黑期跌80點，報26353點，道指期貨升69點，報29850點。

【08︰20】浙江醫療美容服務提供商瑞麗醫美  （02135）  今日起招股，招股價介乎0.3元至0.4元，每手入場費4041元。

【新股IPO】瑞麗醫美2135今日起招股　每手入場費4041元

【07︰50】藍月亮  （06993） 每股13.16元定價，超額認購300.33倍，一手中籤率55%。

【新股IPO】藍月亮6993共45萬人認購　超額認購300倍一手中籤率55% （附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報41.36元，升0.01元或0.03%；騰訊 （00700） ADR折合報567.13元，跌3.87元或近0.7%。

更多ADR收市

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【07︰30】歐美疫情持續惡化，倫敦由周三起全面封鎖，道指最多曾升279點，最終收報29861點，倒跌184點或0.62%；標指收報3647點，跌15點或0.44%；納指收報12440點，升62點或0.5%。

港股ADR收報26278點，跌110點或0.4%。恒指夜期收報26403點，升38點，高水13點。

道指跌184點港股ADR跌110點　紐約期油升0.9%

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責任編輯︰梁浩碩

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