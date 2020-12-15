【港股市況】恒生指數跌逾百點　小米破頂升逾2%挑戰30元大關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

歐美疫情持續惡化，道指倒跌184點，美股期貨今早向上，恒生指數開報26418點，升29點。友邦 （1299） 升逾1%，內銀偏軟，建行 （00939） 跌近0.7%；工行 （01398） 跌0.8%。

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即市走勢：

【10︰42】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴至逾2%，低見245元。

【10︰35】醫藥股逆市造好，其中石藥 （01093） 升逾4%；中生製藥 （01177） 升逾3%。

【10︰16】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 齊跌逾1%。小米 （01810） 逆市升逾2%，破頂高見29.9元，挑戰30元大關。

【10︰15】港股跌幅收窄至約110點，報26278點。

【10︰11】大市跌勢略為喘定，港股跌不足200點，恒指跌182點，報26207點。

【10︰06】泡泡瑪特 （09992） 跌近2.5%，低見69.2元。泡泡瑪特宣布，已悉數行使15%超額配股權，涉及共2035.72萬股，每股作價38.5元。

【10︰04】中國11月社會消費品零售總額按年增長5%，符預期；工業增加值按年增長7.0%，符預期。1-11月房地產開發投資按年增長6.8%，前值增長6.3%1-11月城鎮固定資產投資按年增長2.6%。

【09︰58】小米 （01810） 逆市再破頂，小米股價升逾1%，高見29.8元再創新高。

【09︰55】除京東健康外，阿里健康 （00241） 升逾4%，破頂高見26.5元；平安好醫生 （01833） 跌0.8%，低見87.5元。

【09︰53】京東健康 （06618） 升幅擴至半成，高見138.6元。

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【09︰51】信達生物 （01801） 升逾6%，高見60.5元。

【09︰46】港股跌逾200點，恒生指數跌249點，報26141點。

【09︰43】大市跌幅擴大至百點，恒生指數跌126點，報262664點。

【09︰41】勵晶太平洋 （00575） 升逾15%，高見0.22元。勵晶太平洋公布，與商業戰略夥伴友華生技醫藥已獲得台灣食品藥物管理署批准，公司治療早洩產品 Fortacin™ 於台灣進行市場營銷、分銷及銷售。

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【09︰39】港股早段轉跌近50點，恒生指數報26341點，跌47點。

【09︰38】開拓藥業 （09939） 續升9%，高見14.9元。公司日前表示，旗下普克魯胺治療新冠肺炎臨床試驗取得積極成果。

【異動股】開拓藥業開市颷近1成 治療新冠肺炎臨床試驗取得積極成果

【09︰36】聯想 （00992） 升逾3%，破頂高見6.64元。

【09︰35】京東健康 （06618） 升勢未止，股價今早續升近3%，高見136.7元創新高。

【09︰33】人行開展9500億元人民幣1年期MLF操作，MLF利率維持在2.95%不變。12月7日和16日分別有3000億人民幣MLF到期，共6000億人民幣。

【09︰32】ATMX普遍向下，阿里巴巴 （09988） 續跌1.3%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌1.3%；小米 （01810） 升1%。

【09︰20】恒指開報26418點，升29點。友邦 （1299） 破頂升逾1%，開報91.5元，內銀偏軟，建行 （00939） 跌近0.7%；工行 （01398） 跌0.8%。

【09︰14】即月期指開報26390點，升25點。

【09︰07】利邦 （00891） 公布，獲悉渣打銀行已於12月8日向百慕達最高法院提交對公司的清盤呈請，原因是未能按照渣打銀行的要求根據公司於2016年10月31日向渣打銀行提供的擔保支付欠款總額1.5億元。

利邦遭渣打入禀清盤 涉1.5億元欠款

【09︰05】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有600億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠500億元人民幣。

【08︰40】恒指黑期跌80點，報26353點，道指期貨升69點，報29850點。

【08︰20】浙江醫療美容服務提供商瑞麗醫美 （02135） 今日起招股，招股價介乎0.3元至0.4元，每手入場費4041元。

【新股IPO】瑞麗醫美2135今日起招股 每手入場費4041元

【07︰50】藍月亮 （06993） 每股13.16元定價，超額認購300.33倍，一手中籤率55%。

【新股IPO】藍月亮6993共45萬人認購 超額認購300倍一手中籤率55% （附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報41.36元，升0.01元或0.03%；騰訊 （00700） ADR折合報567.13元，跌3.87元或近0.7%。

【07︰30】歐美疫情持續惡化，倫敦由周三起全面封鎖，道指最多曾升279點，最終收報29861點，倒跌184點或0.62%；標指收報3647點，跌15點或0.44%；納指收報12440點，升62點或0.5%。

港股ADR收報26278點，跌110點或0.4%。恒指夜期收報26403點，升38點，高水13點。

道指跌184點港股ADR跌110點 紐約期油升0.9%

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責任編輯︰梁浩碩