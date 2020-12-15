【港股市況】恒生指數升29點　友邦破頂升逾1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

歐美疫情持續惡化，道指倒跌184點，美股期貨今早向上，恒生指數開報26418點，升29點。友邦 （1299） 升逾1%，內銀偏軟，建行 （00939） 跌近0.7%；工行 （01398） 跌0.8%。

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焦點新聞：

大摩郭強盛：小心價值陷阱 避開金融及能源股

即市走勢：

【09︰39】港股早段轉跌近50點，恒生指數報26341點，跌47點。

【09︰38】開拓藥業 （09939） 續升9%，高見14.9元。公司日前表示，旗下普克魯胺治療新冠肺炎臨床試驗取得積極成果。

【異動股】開拓藥業開市颷近1成 治療新冠肺炎臨床試驗取得積極成果

【09︰36】聯想 （00992） 升逾3%，破頂高見6.64元。

【09︰35】京東健康 （06618） 升勢未止，股價今早續升近3%，高見136.7元創新高。

【09︰33】人行開展9500億元人民幣1年期MLF操作，MLF利率維持在2.95%不變。12月7日和16日分別有3000億人民幣MLF到期，共6000億人民幣。

【09︰32】ATMX普遍向下，阿里巴巴 （09988） 續跌1.3%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌1.3%；小米 （01810） 升1%。

【09︰20】恒指開報26418點，升29點。友邦 （1299） 破頂升逾1%，開報91.5元，內銀偏軟，建行 （00939） 跌近0.7%；工行 （01398） 跌0.8%。

【09︰14】即月期指開報26390點，升25點。

【09︰07】利邦 （00891） 公布，獲悉渣打銀行已於12月8日向百慕達最高法院提交對公司的清盤呈請，原因是未能按照渣打銀行的要求根據公司於2016年10月31日向渣打銀行提供的擔保支付欠款總額1.5億元。

利邦遭渣打入禀清盤 涉1.5億元欠款

【09︰05】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有600億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠500億元人民幣。

【08︰40】恒指黑期跌80點，報26353點，道指期貨升69點，報29850點。

【08︰20】浙江醫療美容服務提供商瑞麗醫美 （02135） 今日起招股，招股價介乎0.3元至0.4元，每手入場費4041元。

【新股IPO】瑞麗醫美2135今日起招股 每手入場費4041元

【07︰50】藍月亮 （06993） 每股13.16元定價，超額認購300.33倍，一手中籤率55%。

【新股IPO】藍月亮6993共45萬人認購 超額認購300倍一手中籤率55% （附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報41.36元，升0.01元或0.03%；騰訊 （00700） ADR折合報567.13元，跌3.87元或近0.7%。

【07︰30】歐美疫情持續惡化，倫敦由周三起全面封鎖，道指最多曾升279點，最終收報29861點，倒跌184點或0.62%；標指收報3647點，跌15點或0.44%；納指收報12440點，升62點或0.5%。

港股ADR收報26278點，跌110點或0.4%。恒指夜期收報26403點，升38點，高水13點。

道指跌184點港股ADR跌110點 紐約期油升0.9%

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責任編輯︰梁浩碩