▲ 【疫情焦點】全球確診新增34萬宗 美國新增16萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月15日早上8時15分，全球累計73,309,777宗新冠肺炎確診病例，較上日增加343,688宗。累計1,628,622死亡個案，較上日增加5,320宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 178,401 16,923,473 307,943 意大利 12,025 1,855,737 65,011 英國 20,313 1,874,803 64,500 西班牙 20,597 1,762,036 48,013 法國 3,247 2,433,859 58,391 德國 6,331 1,357,141 22,887 中國 0 86,741 4,634 香港 0 7,624 120

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩