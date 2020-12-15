【疫情焦點】全球確診新增34萬宗　美國新增16萬

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利邦遭渣打入禀清盤 涉1.5億元欠款
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月15日早上8時15分，全球累計73,309,777宗新冠肺炎確診病例，較上日增加343,688宗。累計1,628,622死亡個案，較上日增加5,320宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|178,401
|16,923,473
|307,943
|意大利
|12,025
|1,855,737
|65,011
|英國
|20,313
|1,874,803
|64,500
|西班牙
|20,597
|1,762,036
|48,013
|法國
|3,247
|2,433,859
|58,391
|德國
|6,331
|1,357,141
|22,887
|中國
|0
|86,741
|4,634
|香港
|0
|7,624
|120
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩