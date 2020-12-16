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【新股IPO】瑞麗醫美2135第二日招股　孖展暫錄1.9億超額認購13倍

新股IPO 10:14 2020/12/16

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瑞麗醫美2135正在招股。

浙江醫療美容服務提供商瑞麗醫美（02135）昨日起招股，截至上午10時14分，瑞麗醫美孖展暫錄1.9億元，超額認購13倍，其中，輝立借出1.3億元、華盛證券借出3000萬。

瑞麗醫美計劃發行發售3.425億股，其中10%香港發售，90%國際配售。瑞麗醫美一手10,000股，每手入場費4040元。

公司集資所得的約28%用作翻新所有現有醫療美容機構並擴張杭州瑞麗、瑞麗天鴿及蕪湖瑞麗；約28%用作為上海市新建醫療美容機構的資本支出及初始營運成本提供資金；約15%用作中國浙江省醫療美容機構的潛在戰略收購；約11.0%用作購買醫療美容服務設備及醫療消耗品；約8%用於積極推廣品牌；約10%用作一般營運資金及其他一般公司用途。

瑞麗醫美今日起至12月18日（周五）起招股，預計12月28日主板掛牌。

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責任編輯︰梁浩碩

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