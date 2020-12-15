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道指跌184點港股ADR跌110點　紐約期油升0.9%

股市 07:23 2020/12/15

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道指跌184點港股ADR跌110點　紐約期油升0.9%

道指跌184點
歐美疫情持續惡化，倫敦由周三起全面封鎖，道指最多曾升279點，最終收報29861點，倒跌184點或0.62%；標指收報3647點，跌15點或0.44%；納指收報12440點，升62點或0.5%。

港股ADR跌110點
港股ADR收報26278點，跌110點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.36元，升0.01元或0.03%；騰訊 （00700） ADR折合報567.13元，跌3.87元或近0.7%。恒指夜期收報26403點，升38點，高水13點。

紐約期油升0.9%
美國開展新冠疫苗接種計劃，油價上升，紐約期油收報46.99美元，升0.42美元或0.9%。布蘭特期油收報50.29美元，升0.32美元或0.6%。

美滙指數跌近0.3%
新冠疫苗消息加上市場憧憬美國推刺激計劃，美元下跌，美滙指數報90.71，跌近0.3%。英國和歐盟同意延長脫歐貿易談判，歐元兌美元報1.2145；美元兌日圓報104.3。

美國十年期債息報0.89厘。

紐約期金跌0.6%
金價下跌，紐約期金收報1832.1美元，跌11.5美元或0.6%。現貨金於1829美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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