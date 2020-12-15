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【美股收市】美歐疫情惡化 道指破頂後倒跌184點 納指靠穩

股市 05:10 2020/12/15

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美國周一開展新冠疫苗接種計劃，加上新一輪紓困方案有望公布，英國與歐盟亦同意推後脫歐談判期限，消息一度帶動道指早段高見30325點創即市新高 ; 不過，市場仍在觀望美國選舉人團投票結果，加上歐美疫情持續惡化，紐約市不排除未來數周全面封城，倫敦由周三起全面封鎖，拖累道指與標指高位滑落，納指升幅也大幅收窄。

道指最多曾升279點，中段倒跌，收報29861點，跌184點或0.62%；標指收報3647點，跌15點或0.44%；納指收報12440點，升62點或0.5%。

封城消息拖累聯合航空應聲下挫3.4% ; 業務有機會受惠疫情的亞馬遜則抽高1.3%。

美國信託銀行道富(State Street)正與瑞士銀行磋商將資產管理部門合併。道富股價挫2.88%。

輝瑞（美：PFE）研發的疫苗亦已開始在美國分發，紐約一位護士打第一針；美國總統特朗普、白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)，以及輝瑞藥廠行政總裁布拉(Albert Bourla)分別表明，自己願意接種由輝瑞疫苗。惟特朗普表示，基於優先次序，自己不在周一接種。
美國官員透露，如果食品及藥物管理局(FDA)批准莫德勒(Moderna)的新冠疫苗可作緊急使用，華府準備首批分派600萬劑莫德勒供應的新冠疫苗。

不過，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，在疫苗廣泛分派之前，必須阻止病毒傳播，但若一切措施都無法，唯有採取全面封鎖措施。
另據報提出9080億美元折衷刺激計劃的美國參院兩黨部分議員，正考慮將該計劃拆分為1600億美元及7480億美元兩個部分，分別投票以提高獲批的可能性。
在歐洲，英國和歐盟同意延長脫歐貿易談判，刺激歐洲Stoxx 600指數升0.44%。避險需求下降，美元和金價受壓。美滙指數跌0.31%，報90.69。

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責任編輯：柯志宏

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