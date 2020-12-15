【低水屋苑】呢個屋苑位處九龍區港鐵站上蓋 呎價1.3萬餘元仲有選擇

本港新冠肺炎疫情持續不明朗，但樓市購買力仍不斷，惟一手市場欠缺焦點盤， 購買力流向二手，最近不少換樓客也趁業主議價空間增，把握入市機會。最近藍田滙景花園錄得換樓客入市個案。



中原地產分行經理余偉豪表示，滙景花園11座低層F室，實用面積718平方呎，採三房套房間隔，單位擁向南開揚景，最初開價998萬元，同區換樓客睇樓後，感單位造價吸引，議價至968萬元即拍板入市自用，折合實用呎價13,482元。

【劈租成交】租賃淡季將至業主急劈租搶租客 太古城3房大減19% 2.5萬租出，詳見【下一頁】



據悉，原業主於2006年4月以330萬元買入單位，持貨14年，現轉手賬面獲利638萬元離場，單位升值逾1.9倍。

余偉豪表示，滙景花園本月至今暫錄約5宗成交，平均實用呎價14,788元。據地產代理的網上放盤數據，現時屋苑仍有呎價約1.3萬餘元的放盤，如6座低層B室、實用面積537平方呎的兩房單位，叫價750萬元，每呎叫價13,966元。

【樓市現象】收租客趁市亂群起入市 投資者457萬購映御減價逾9%開放式戶，詳見【下一頁】

位處港鐵藍田站上蓋的滙景花園，係繼麗港城以外，藍田區另一大型私人屋苑，是不少東九龍中產家庭的換樓之選。屋苑於1991年入伙，發展商為長實，設有17座，提供超過4000個住宅單位，主要供應2房與3房單位。雖然屋苑屬於90年代私樓項目，不過仍提供眾多住客設施，包括游泳池、網球場、平台花園、緩跑徑、壁球場等；加上基座滙景商場，匯聚各類民生小店，而且連接港鐵站。論規模和交通配套，絕不比新晉屋苑遜色。

【筍盤推介】 特大花園L型包圍全屋 在家日日都有渡假感覺 叫價平絕同類放盤，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍