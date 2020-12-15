【營銷智慧@iM網欄】再談網店翻單技巧 如何培養舊客消費習慣？

很多時網店老闆都只關注找新客，但筆者預期未來失業潮持續下，網店數目只會有增無減，社交平台上的廣告只會更激烈，廣告開支更是有增無減。所以在找新客同時，網店老闆也不要忘記舊客。

推動舊客戶「再消費」有很多方法，上期就說如何利用優惠刺激消費，包括在送貨時將印有優惠碼的優惠劵放在貨品當中，至於優惠金額則視乎廣告成本而定，基本上只要低於獲得每個新客廣告開支，該優惠也算是划算。

還有甚麼令網店舊客翻單技巧?【下一頁】

推出優惠不是為做而做，背後目的是培養消費者習慣，筆者的經驗是，當客戶在網店消費三至四次後，就會形成習慣。習慣一旦形成，店主要考慮的不再是給予甚麼優惠，而是網店的商品種類能否符合消費者的期望，不要令他們產生「買厭」的心態。

其次是在社交平台發放的優惠活動，例如筆者便曾為一個售賣凍肉的網店推出拍照比賽，勝者能獲得一份禮物。其實任何類型的優惠活動也可以，關鍵是培養舊客的消費習慣及忠誠度。

有一點筆者想提醒利用Facebook發放資訊的店主，Facebook專頁的接觸率一般只有1.5%，即100個跟隨者只有1.5個人會接收到你的訊息，故在開設專頁同時，亦要開設群組，因群組接觸率遠高於專頁，甚至如果客戶本身沒有加入太多群組，群組接觸率可高達100%。

故此，店主也別忘記吸引舊客加入群組，例如特別表明群組內會有只有舊客戶才可享用到的優惠，又或者在群組提供更多有關如何使用商品的資訊，例如以運動器材的網店為例，店主亦可在群組介紹在家運動器材的使用教學。有興趣的客戶自然會加入群組，而在過程中看到新產品也會興致勃勃，因而購買。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。 如有任何與數碼營銷相關的問題，歡迎電郵至adminoffice@w2gmedia.com，筆者會在本欄解答閣下疑難。



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