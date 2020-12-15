大摩郭強盛：小心價值陷阱　避開金融及能源股

▲ 大摩郭強盛認為，能源及金融兩大傳統行業均面對結構性挑戰，受到科技衝擊，故不宜沾手。

科網及醫療保健等新經濟股今年借疫情消息大幅彈高，摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛（Jonathan Garner）接受本報訪問時指，明年宜採取一個較平衡的投資組合，增長股及價值股兼備，選股時首重股份的質素，要小心價值陷阱（Value Trap），估值偏低不等於便宜。

以金融股及能源股為例，雖然股息率高企，但不少企業均削減派息，故選股前不僅要留意股息率，業務前景亦相當重要，以友邦 （01299） 為例，友邦股息率雖不高，但業務模式相當穩健，是優質股。

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傳統價值股中，郭強盛認為，能源及金融兩大傳統行業均面對結構性挑戰，受到科技衝擊（technology disruption），故不宜沾手。他解釋，傳統油氣公司在氣候變化，及市場愈益重視環保、社會及管治（ESG）議題的大趨勢下變得不再吸引。

至於銀行股，則面對金融科技（FinTech）公司的競爭，監管及員工成本亦高昂，要進行結構性改革，才能提高股本回報率。

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編輯：陳韻妍