【開市9點半】新股藍月亮凍資今日解禁　近3000億熱錢釋放大行反常態劈定存息！

（1）焦點新股藍月亮 （新上市編號：06993） 凍結的近3000億元資金今日（15日）解禁，意味市場熱錢轉充裕，有大行因而一反常態，在歲晚前劈減定存息率。有經濟師認為，肺炎疫情未緩和，變相拖累本港經濟半癱瘓，業界遂提早歲晚收爐年結，間接令年關的搶存戰驟遏止。

即睇開市9點半重點：

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【港元定期存款】大行急劈3個月港元定存息至0.3厘 年尾市場不缺資金

（2）大行減定存息似乎反映港元流動性相當充裕，金管局高級助理總裁劉應彬更指，存款總額穩步上升，反映了外資對香港作為國際金融中心的信心，形容是「強而有力地擊碎了所謂『走資』的傳言和謠言」。

金管局劉應彬：港金融體系穩定、存款額上升 「有力擊碎走資謠言」

（3）正股市場方面，近日外界最關注的一定是內地《反壟斷法》。內地近日依據《反壟斷法》，對阿里巴巴、閲文、深圳市豐巢網絡技術齊齊處以50萬元人民幣罰款。

【反壟斷法】阿里巴巴跑輸大市閱文挫逾4% 市監局處罰50萬、「互聯網非反壟斷法外之地」

（4）除了阿里巴巴、閲文等，兩大遊戲直播平台虎牙（美︰HUYA）及鬥魚（美︰DOYU）的合併亦同樣遭內地市場監管總局審查。

【騰訊旗下】市場監管總局：正依法審查虎牙鬥魚合併案 虎牙：已申報（第二版）

（5）光大證券指出，永煤違約事件令債券市場發行量快速下滑，與源源不斷的存量債券到期之間形成對比，到期壓力最大的兩個月為明年的3月和4月，均超過1萬億元（人民幣‧下同）。

【債務違約】光大：內地信用債明年3及4月到期額各逾萬億人幣

（6）香港近兩年飽受政治、疫情衝擊，時有質疑香港金融中心競爭力受損，港交所 （00388） 行政總裁李小加稱，對香港未來發展一點都沒有懷疑，香港未來會更光明，若香港的角色日後變得不再重要，都只會是自己一手造成，港人要有韌性和適應力不應只停留在「問誰的錯」。

【李小加退任】李小加：香港日後變得不重要只會是自己一手造成

（7）太古 （00019） 系公布一連串人事變動。馬天偉將出任太古財務董事、太古地產 （01972） 常務董事，並會出任國泰航空 （00293） 的非常務董事，而劉美璇則不再出任太古、太古地產及國泰的董事，明年4月1日起生效。

【人事變動】國泰CFO轉至太古任CFO 馬天偉出任太古、太地及國泰董事 明年4月生效

（8）再有疫苗利好消息出現，國藥集團中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明稱，目前國藥中生在北京、武漢的兩處車間疫苗合計年產能可達3億劑，隨著二期車間在年底完成建設，2021年將實現產能10億劑。

【新冠疫苗】國藥中生料新冠疫苗產能明年達10億劑

（9）香港天文台表示，華南北部的氣壓正在上升，料本周部份時間或有一兩陣雨，且氣溫明顯下降，今日（周二，15日）市區氣溫或低至13度。

【天氣預告】天文台：未來一周天氣轉冷 周二及周三市區氣溫最低見13度

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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