【內幕交易】 唐英年胞弟密友李奕璇內幕交易罪成　罰2年不得在港處理證券、交出涉案交易利潤

市場失當行為審裁處去年就唐英年胞弟、美維控股（前上市編號：03313）前主席唐慶年及李奕璇，涉嫌就美維控股進行內幕交易展開的研訊結束，裁定李奕璇內幕交易罪成，其在2009年10月期間，以內幕消息交易獲利近55萬元。

審裁處就定罪作出裁決，命令李奕璇不得在港處理任何證券，2月2日起生效、為期2年；同時對其發出日後不得再進行內幕交易的終止及停止令。審裁處要求李氏交出以內幕消息交易獲利的約55萬元利潤，並須支付證監會調查及法律費用，以及審裁處研訊程序的訟費。

根據去年12月的判詞指，由於唐慶年及李奕璇保持長期親密關係，在李奕璇2009年10月23日至28日期間購入美維股份時，已知悉美維擬在同年11月中，出售其主要業務及派發特別息的消息，因而裁定犯有內幕交易罪。

審裁處同時指，唐慶年在工作時向李奕璇提供了一連串的零碎消息，而這些消息經李奕璇整理後構成了有關消息，但審裁處不信納唐慶年是刻意對其提供有關消息。

而且，並無證據顯示唐慶年慫使或促致李奕璇進行美維股份的交易，或唐慶年知道或有合理因由相信李奕璇會利用該等消息來進行美維股份的交易，因而不信納其從事了市場失當行為。

相關文章：

美維前主席唐慶年及李奕璇涉內幕交易

編輯：趙穎妍