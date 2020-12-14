【大行點睇】瑞信予18隻內房股最新評級及目標價一覽 當中10股獲看好跑贏大市

瑞信近日發表報告，向其追蹤的18隻內房股提供最新的投資評級及目標價，當中10隻獲給予「跑贏大市」評級。

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瑞信予18隻內房股最新投資評級和目標價一覽：

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瑞信曾於上月指出，在企業一片去槓桿的風氣中，內房借貸不跌反升，顯示相關企業仍有積極拓展意欲。整個10月份，在龍頭企業的引領，三至五線城市銷情理想等因素下，內房銷售較去年同期增加23%。同時，新屋動工增長轉為正數，反映當地建築活動預期活躍。踏入11月，全國34個城市中，銷售增長仍然

強勁，去化率達56%。瑞信認為，內房無必要為旗下樓盤作出保守的定價。

較早前，野村亦發表內房行業報告指，該行覆蓋的17家內房發展商之中，今年11月銷售按年增16％，較10月份的13%增幅加快。該行估計，大部份發展商均可達成今年的銷售目標，維持對行業樂觀之看法。

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