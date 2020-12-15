【新口罩】可重用口罩3L Caring Mask面世　口罩連濾芯3片139元起

▲ 三生健康科技國際控股有限公司（3L Health & Technology）研發可重用口罩3L Caring Mask，口罩連白金級納米科技PTFE濾芯3片裝售139至159元。（3L Health & Technology提供圖片）

本港爆發第4波疫情，口罩再次成為港人關注的必需品。生產布料的港企「三生健康科技國際控股有限公司」（3L Health & Technology）研發可重用口罩3L Caring Mask，表示使用澳洲專利研發可殺滅新冠病毒COVID-19的HealthGuard AMIC技術，現已於健康諮詢平台HealthScope Shop獨家發售，口罩連白金級納米科技PTFE濾芯3片裝售139至159元。

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3L Caring Mask可重用口罩有純色及迷彩組合，純色口罩連濾芯3片裝售139元（原價189元）、迷彩口罩連濾芯3片裝售159元（原價219元），每個口罩可清洗10至20次，每個PTFE納米薄膜濾芯可清洗10次。購買2件以上享免運費，現時訂購預計可於下周四（12月24日）前送達。

▲ 純色口罩（3L Health & Technology提供圖片）

▲ 迷彩口罩（3L Health & Technology提供圖片）

該口罩使用AMIC技術把抗菌溶劑植入整個口罩布料纖維中，聲稱其纖維可以對沉積在口罩上的病毒顆粒進行外膜撕開，破壞病毒的遺傳因子，造成短時間內能消除病菌病毒傳染能力。該口罩另一特點為採用彈性潛水布料Neoprene，任何面形人士都可調教至最貼面，同時使用專利3D口罩設計及可換可調節彈性耳帶。

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責任編輯：朱悅瀅

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