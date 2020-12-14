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【新冠疫情】德國疫情不受控 周三起封城一個月

環球政經 23:27 2020/12/14

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德國政府宣布由於疫情嚴峻，自周三起（16日）採取更嚴厲的封城政策，屆時全國學校停課，商店、理髮店、日間護理中心等將關閉。德國總理默克爾（Angela Merkel）在周日（13日）與16個聯邦首長會面並達成共識，實施為期接近一個月的封城措施，政策會持續到明年1月10日。

政府呼籲企業讓員工在家工作，或延長員工的假期，學校則轉為網上形式授課。在新的封城禁令下，只有藥房、銀行及超級市場提供服務。在限制社交方面，依然維持上限為5人的室內聚會人數，但在聖誕節等假期會適度放寬，政府建議家庭成員在節日聚會的時候先自行隔離一星期。

【德國疫情】 聖誕及新年假期放寬防疫限制 默克爾：惟現時絕對不是宣布擺脫危機的時刻 【下一頁

德國先前已實施較為輕度的防疫措施，為期六周，包括禁止滑雪及規定在公眾地方佩戴口罩等，但成效不彰導致感染數字沒有下降，12日及13日分別錄得21,816及17,891宗新增感染個案。現時總感染人數達到130多萬宗，死亡個案則2萬2000多宗。

德國財長舍爾茨（Olaf Scholz）宣布批出110億歐元（約1033億港元）的補助計劃，在封城政策中受影響的企業可獲得每月固定成本90%的賠償，或最多一個月50萬歐元的補助。

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撰文 : 張健兒

疫情 默克爾 在家工作 歐元 德國

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