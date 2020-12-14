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Google全球死機　YouTube及Gmail等服務全癱瘓　官方表示服務回復正常（更新）

科技 21:09 2020/12/14

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Google再次出現全球大範圍癱瘓，而YouTube目前則顯示「Something went wrong...」。（網上截圖）

Google於今日疑似再次出現全球大範圍癱瘓，YouTube、Google Drive、Google Hangouts、Google Play及Gmail等均無法正常運作。按入Google Drive頁面後，網頁即顯示「伺服器錯誤」，而YouTube則顯示「Something went wrong...」。

【21︰07】Google在Twitter發文表示，所有問題已解決，但暫未有透露全球「死機」原因。

Google於今晚8時30分左右於Twitter表示，團隊正在調查癱瘓原因。如用戶需了解各個服務的最新情況，可於其網頁查看。

Google系統顯示，全部系統均「著紅燈」癱瘓，官方暫未有回應。（網上截圖）

早於今年8月，Google旗下多項雲端服務同時出現問題，尤其是以商業顧客為主的G Suite 出現全球大範圍癱瘓情況，而當時個人免費帳號的Gmail及其他各類Google服務就可以如常使用。

除此之外，上月YouTube亦出現全球故障，不少用戶反映，在電腦、手機上均無法正常播放YouTube影片，包括持續顯示為等候中的狀態，或顯示「發生錯誤，請稍後再試」。事實上，今年不少人都遙距工作，或因此令Google負擔加重，不勝負荷導致今年出現多次「死機」故障。

記者：楊匡然

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