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【Google死機】Google旗下Gmail、Google雲端及Youtube死機　5個月內第3次

股市 20:11 2020/12/14

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Google旗下的Gmail、Google Drive、Youtube等服務出現死機。

Google旗下的Gmail、Google Drive、Youtube等服務出現死機，用戶無法正常使用相關服務，多個Google頁面都出現錯誤訊息，YouTube則顯示「Something went wrong...」，反映Google服務正癱瘓。現時Google官方仍未就Google全球死機作出任何回應。雖然Google及Youtube死機，但Google母公司Alphabet（美：GOOG）盤前股價未受影響，僅微跌0.5%。　

Google上一次全球死機是9月25日，當時Google系統癱瘓多半集中在美國東岸，Gmail、YouTube、Google雲端在系統死機時，不斷有用戶持續嘗試進入，但都無法順利使用。

Google多個頁面都出現錯誤

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再對上一次全球死機，要追溯至8月20日，Google旗下多項服務也傳出異常，包括Gmail、Google雲端硬碟、Google文件、Google Meet等，官方搶修5小時後才回復正常。

相關文章：【Google業績】Alphabet績佳 股價盤後勁升逾9%

相關文章：【美股焦點】Google疑遭美國司法部起訴 涉嫌違反反壟斷法

美股 Alphabet（美：GOOG） Google Gmail Google Search Google Drive

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