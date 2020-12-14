【電競業】數碼港與環太平洋大學協會　推電競人才培育計劃

電競業發展一日千里。為向年青人提供更多發展機會，數碼港與環太平洋大學協會（The Association of

Pacific Rim Universities, APRU）推出電競人才培育計劃。

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數碼港主辦的年度活動「數碼娛樂領袖論壇」於日前結束，一連兩日論壇首次以虛擬互動形式進行，吸引來自接近三十個國家或地區觀衆參與，總瀏覽量超過 500,000 次。在論壇第二日，數碼港更與環太平洋大學協會宣布多項合作計劃，包括聯同 APRU 和墨西哥蒙特雷科技大學(Tecnológico de Monterrey)推出為期一年的虛擬 APRU 電競人才培育計劃。

數碼港行政總裁任景信表示，數碼娛樂，包括電競及電子遊戲行業，是其中一個主要科技集群，而當中電競在全球及環太平洋地區快速發展，為青年帶來新機遇，故非常歡迎 APRU 加入數碼港社群並成為合作夥伴。

APRU 秘書長 Dr. Christopher Tremewan 表示，電競正在改變社會，它不單是遊戲，更是全新、強而有力的社交媒介，就如 Facebook 剛面世時一樣，只有少數人士洞悉其未來前景。電競行業不單帶來社會裨益及經濟生產，也取決於如何更好地發揮電競於各類應用，因此，必須具備前瞻眼光，進行更多的研究，和與業界及競賽者作緊密交流。

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責任編輯：蘇穎琪