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金管局劉應彬：港金融體系穩定、存款額上升 「有力擊碎走資謠言」

宏觀解讀 19:46 2020/12/14

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金管局高級助理總裁劉應彬表示，香港過去一年銀行體系仍然穩健，存款總額穩步上升，擊碎走資的傳言和謠言。（資料圖片）

金管局高級助理總裁劉應彬出席網上論壇時表示，香港面對疫情及地緣政治等挑戰，金融體系依然保持穩定，存款總額亦穩步上升，各項數據都反映外資對香港作為國際金融中心的信心，形容是「強而有力地擊碎了所謂『走資』的傳言和謠言」。他又指，期望未來中港在數字貨幣及跨境支付方面有更緊密合作。

劉應彬周日（13日）在中國（深圳）金融科技全球峰會上致詞時指，過去一年面對疫情及地緣政治衝擊，香港的金融體系及銀行體系仍然保持穩健，存款總額亦都上升，而聯滙制度繼續有序運行，各項數據均反映，國際投資者對香港作為國際金融中心的信心，擊碎走資的傳言及謠言。

劉應彬：歡迎國內外科企 參與港金融科技發展

他續指，即使面對疫情，但香港的資本市場依然非常活躍，今年首10個月新股集資額較去年同期升66%至超過320億美元；滬、深港通首三季日均交易量達1,100億元人民幣。

談及香港對大灣區金融科創企業的機遇，劉應彬認為主要可分為三大機遇，包括憑藉香港的國際銀行中心及國際化的市場優勢，助區內金融科創企業「走出去」。而且，香港具有一流的通訊及金融基建，例如即時支付結算系統（RTGS）是全球唯一同時支援4種貨幣（港元、美元、歐元和人民幣）的支付系統。另外，更緊密的跨境金融科技合作，亦都會為兩地的科創企業帶來更大的發展機會。

目前，香港已有7間虛擬銀行投入服務；而「轉數快」亦都推出兩年，累計交易金額已增至約1.8萬億港元，並正探討全新金融基建「商業數據通」。

劉應彬指，以上各項的新項目和舉措，都十分歡迎國內外的金融科技企業參與發展，共同開發創新產品，為客戶帶來創新的體驗。

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編輯：趙穎妍

疫情 地緣政治 數碼貨幣 虛擬銀行 Fintech 香港金融管理局 金融 銀行 人民幣 走資

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