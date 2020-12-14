【聖誕節】新城市廣場夥社企合廠設期間限定店　逾40款禮品支援婦女就業

▲ 新城市廣場與社企合廠，即日起至明年1月13日期間，開設「Impact Lifestyle POP-UP期間限定店」，售賣40多款抗疫及冬日禮品。。（新城市廣場提供圖片）

聖誕節將至，今年或許將無法與親朋好友見面共聚，但也可送禮品表達心意。新城市廣場與香港社會創投基金(SVhk)旗下的社會創效項目「合廠」，即日起至明年1月13日期間，開設「Impact Lifestyle POP-UP期間限定店」，售賣由合廠企業合作夥伴「雅蘭集團」及「晴媽媽手作工房」所製作的40多款抗疫及冬日禮品。

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精選禮品包括Airland -Smiley系列床上用品，「Airland -Smiley全棉印花枕套送床笠36"」128元、「Airland -Smiley聖誕方型咕臣套連芯」99元；以及紓緩抗疫精神疲勞的「呼吸自在精油連布香包套裝」138元、「皇牌金盞花套裝」200元、「聖誕花環香薰蠟燭套裝」138元等，購買床上用品更可以優惠價換購聖誕套裝。

合廠一向為媽媽提供彈性上班及在職培訓。疫情期間，本地生產的需求反而有所上升，從而令合廠及合作夥伴為一眾媽媽提供了更多的就業機會，安排在家工作或縫製產品，讓她們可以家庭及事業兩兼顧。有見婦女就業需求上升，新城市廣場今次特別夥拍合廠，支持婦女就業亦協助推動社會企業的創新營運理念，盼更多本地婦女受惠。

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責任編輯：朱悅瀅

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