【新冠疫情】疫下減少消費英國家庭存款大增 專家：埋下復甦動力

新冠疫情下，英國實施嚴格社交隔離措施，國民消費機會減少，不少英國家庭存款因而增加。調查顯示，英國實行封城措施後，家庭平均支出較往年下降14%，整體的存款金額更上升逾倍。經濟學家指，累積的消費力，有助英國明年的經濟復甦。

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英國智庫經濟和商業研究中心（Centre for Economics and Business Research, CEBR）指，疫情下，英國家庭成功儲蓄7,100元英鎊（約7.37萬港元）存款，帶動英國整體存款上升至1,970億英鎊(約2.04萬億港元)。

英國官方數據顯示，今年首季英國人存款佔可支配收入比例僅10%，第2季卻達到29%。

當局尚未公布下半年數字，但CEBR預測，由於英國放寬了部分地區的防疫措施，容許市民外出到商店、食肆及酒吧消費，估計國民消費開支有所增加，第3季存款佔可支配收入比率回落至22%，但預料全年整體比率仍達19%，較去年的7%大幅上升。

有經濟學家指出，市民未來可以運用更多的存款於渡假、汽車及物業等方面，有助英國明年的經濟復甦。不過，並非所有英國家庭的存款都有增加，低收入家庭難以以相同速度積累財富。

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責任編輯：郭麗明