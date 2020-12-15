【疫市營商】通便產品靠文青風格突圍？　「全清」月賣過萬盒　每月營業額逾200萬

▲ 健康產品品牌「全清」3年前引入主打通便功效的高纖粉產品。（程志遠攝）

都市人食無定時，引致腸道健康問題。健康產品品牌「全清」瞄準消費者需求，3年前引入主打通便功效的高纖粉產品，力攻年輕人及上班一族客群，單月營業額逾200萬港元。

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全清電子商務主管歐曉峰透露，現時產品的配方是由醫生團隊花10年時間研發，並於3年前由品牌創辦人引進香港；而醫生團隊的詳細背景，歐則指不便透露。全清團隊及後改良材料的比例和味道，去年年中正式開始銷售連同進行食品安全測試等工序，歐指投資金額超過20萬美元（約155萬港元）。

通過食品安全測試 惟功效未有文獻支持

現時市面上的健康保健品林林總總，為何全清無懼市場飽和，毅然加入競爭呢？歐曉峰認為，目前大部分同類型產品均以年長消費者為目標客群，使同樣面對都市疾病的年輕消費者卻步。因此，全清的產品定位及宣傳策略皆走「文青」路線，看準25至55歲的目標顧客。至於產品最大的賣點，歐則相信是其複方配方，配方及其材料的功效未有獲實驗室測試、研究支持，僅通過一系列食品安全測試。

▲ 全清的產品定位及宣傳策略皆走「文青」路線，看準25至55歲的目標顧客。（程志遠攝）

曾出現生產危機 三度缺貨

新冠肺炎自今年年初爆發，雖然為零售市道帶來前所未有的挑戰，但對全清而言，則是正面刺激，產品需求急速攀升。歐曉峰透露，截至上周五，今年銷量逾14萬盒，每月平均超過1.1萬盒；去年每月平均不足2000盒。他補充，今年年中甚至三度缺貨，生產及供貨均出現壓力。品牌立即增聘人手包裝貨品、搬遷至面積三倍大的倉庫。

▲ 全清電子商務主管歐曉峰透露，截至上周五，今年高纖粉銷量逾14萬盒。（程志遠攝）

據歐曉峰透露，全清現時平均每月營業額逾200萬港元，當中7成來自網上銷售渠道；利潤率達55%。銷售表現理想，他稱團隊亦調整目標回本期，料最快明年年中即可收支平衡。

數碼推廣更有效

全清高纖粉一開始推出市面，在傳統媒介投放不少廣告，不過歐曉峰坦言，其帶來的銷售增長遜於數碼廣告，且難以追蹤其轉換率。故現時品牌集中投放數碼廣告，每月花大約30萬元。事實上，全清的廣告已遍及港人常用的社交媒體平台，更包括LinkedIn。轉用數碼廣告後，全清的銷售額在一個季度內立即翻倍。

▲ 現時全清已全力投放數碼廣告，放棄傳統媒介的廣告。（Facebook截圖）

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記者：葉泳珊

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