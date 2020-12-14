【財務自由】想提早退休？　實踐「4%法則」的3個考慮

實現「財務自由、提早退休」是不少打工仔日夜夢寐以求的理想。近年世界各地興起一股「FIRE」的浪潮，FIRE的全寫是「financial independence, retire early」，FIRE其中一個重要元素，是投資者要知道需要積累多少資本才能為餘生提供足夠收入，當中「4%法則」是較為著名的公式。

「4%法則」假設年均投資回報率為7%和通脹率為3%，從而推算退休人士每年可從投資組合中提取4%資金。要做到這一點，儲蓄金額至少需要達到現時年度支出的25倍。施羅德的投資評論員Jo Marshall近日撰文探討，到底4%法則是否可行？

Jo Marshall提到，要計算出用以維持一段未知時間的所需財富並非易事。推崇FIRE的人認為，若將現時的儲蓄金額提升至每年開支的25倍以上，在退休時便可依靠4%法則過生活。然而4%法則牽涉的假設眾多，要滿足這些條件才可讓該法則行之有效。

1.維持投資組合增長

第一是投資組合需要保持增長。「4%法則」是建基於投資組合維持在7% 年均增長的假設之上。若以很長線的角度去看過往的市場表現，這種假設似乎可行。不過，期間出現較長時間的大幅下跌會讓年度平均回報率遠低於這個數字（反之亦然）。施羅德投資早前發表了未來10年不可避免的投資事實，其中一項是股市和政府債券的回報均會低於過去10年的表現，預料在債券方面的情況將較為明顯。

2.考慮退休開支年期

4%法則原本的設定是假設年均增長率為7%，而每年的提取比例則為4%。若按上述假設推算，儲備應可維持30年，但若退休年期需要延長，情況又會如何呢？

3.突發事件恐失預算

他續說，投資公式在理論和實踐上有機會是截然不同的兩回事。當需要面對意外的開支，例如突然需要負責贍養其他人（子女或父母），又或者失去工作或工作能力時，事情便開始失去預算了。當然，從正面的角度看，每個人也有可能因為繼承了一筆意外之財或收入快速增長而提早達成目標。

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責任編輯：葉卓偉