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【好想去日本】日本調味料食品品牌「茅乃舍」　推聖誕限定豪華材料包

商業 19:00 2020/12/14

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逾120年歷史福岡「久原本家」旗下調味料食品品牌「茅乃舍」，將在香港門店推出聖誕限定豪華材料包。

港人愛到日本旅遊，雖然疫情下無得「返鄉下」，但其實也可在家品嚐熱騰騰的日式傳統風味。逾120年歷史福岡「久原本家」旗下調味料食品品牌「茅乃舍」，將在香港門店推出聖誕限定豪華材料包。

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「茅乃舍」專門推出方便烹飪用的「高湯包」，只需加入水中熬煮3分鐘後取出湯包或直接撕開袋口，用袋內粉末加入菜色調味，就能享用一頓地道日本料理。品牌現擁有28間分店遍佈日本全國，更於去年11月21日首次進軍海外，在City Super時代廣場店開設第一間海外分店。

在今個聖誕，「茅乃舍」於香港門店推出聖誕限定豪華材料包，材料包內含12款調味材料，除了王牌系列「茅乃舍高湯包」，還包括「札幌限定 茅乃舍蝦高湯包」和「橫濱限定 茅乃舍雞與帆立貝高湯包」等限定商品；也有味道新穎的「茅乃舍羅勒蒜味海鹽」和「茅乃舍辣椒混合鹽」等多款地區限定高湯包及調味醬料，適合自用或送禮。對於不想費時煮食的客人也提供「茅乃舍乾烏冬」和「茅乃舍茶碗蒸食材包」，簡單幾個步驟就能炮製出日式美食。 

「茅乃舍」聖誕限定豪華材料包售$890，可於City Super時代廣場實體店和網上商店購買。

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責任編輯：蘇穎琪

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