【iBond 2020】iBond連日破頂升越104元　憧憬明年疫後消費通脹重臨

▲ 專家指，憧憬明年疫後有報復式消費，通脹將重臨，相信債價會再挑戰105元的史上新高。

通脹掛鈎債券iBond （04239） 連日闖上市新高，周一再高見104元後，周二再破頂，盤中更高見104.15元，收市升0.14%，報104元。專家指，憧憬明年疫後有報復式消費，通脹將重臨，相信債價會再挑戰105元的史上新高。業界又指，iBond逆市勁彈，主要反映年關前避險族皆棄股投債，尤其是在英國脫歐等未明下爭相買保險。

專家料未來兩年 港將重現通

統計處將於下周一（12月21日冬至日）公布11月份消費物價指數（CPI），星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，即使通脹未必再陷負值，出現連續5個月陷通縮，但相信幾近零增長，但疫苗面世後，未來一兩年疫後將有報復式消費，刺激通脹重臨，及至2022年料更衝越2%或以上。

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他續稱，眼下未來宏觀大挑戰是通脹突襲，遂令大戶為游資熱錢急覓對冲，熱切追捧有保本增值的雙贏投資工具，難免令高息債受追捧，且預計iBond有機會反覆試衝105元才見頂。

iBond於本周三（16日）在港交所 （00388） 掛牌一個月，債價最低曾見102.65元。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈料，上月CPI再呈負數，畢竟受去年豬肉漲價等高基數效應影響，以及第4波新冠肺炎突來襲，相信本港將連續5個月陷通縮；惟今年全年計仍為正數，微升0.2%。明年預計錄得1.5%升幅，2022年則升1.9%。

澳新銀行（ANZ）預計，今年整年本港CPI罕有負0.1%，但2021年將負轉正，回升1.3%；2022年更勁升2.5%。若兩年後CPI錄得逾2%漲幅，較iBond「保底息」兩厘為高。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪