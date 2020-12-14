【iBond 2020】iBond滿月前高見104元破頂 憧憬明年疫後消費通脹重臨

▲ iBond快將掛牌满月，今天創上市新高，逆市勁彈0.15元報103.85元。

統計處將於下周一（12月21日、冬至日）公布11月份消費物價指數（CPI），經濟師普遍料續呈負值，更連續5個月陷通縮；但通脹掛鈎債券iBond （04239） 今天（14日）竟闖上市新高，高見104元，收報103.85元，升0.15%。專家指，憧憬明年疫後有報復式消費，通脹將重臨，相信債價會再挑戰104元的史上新高。業界又指，官債逆市勁彈，主要反映年關前避險族皆棄股投債，尤其是在英國脫歐等未明下爭相買保險。

專家料未來兩年 港將重現通脹

iBond於本周三（16日）在港交所 （00388） 掛牌一個月，債價最低曾見102.65元。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈料，上月CPI再呈負數，畢竟受去年豬肉漲價等高基數效應影響，以及第4波新冠肺炎突來襲，相信本港將連續5個月陷通縮；惟今年全年計仍為正數，微升0.2%。明年預計錄得1.5%升幅，2022年則升1.9%。

至於澳新銀行（ANZ）更預計，今年整年本港CPI罕有負0.1%，但2021年將負轉正，回升1.3%；2022年更勁升2.5%。若兩年後CPI錄得逾2%漲幅，較iBond「保底息」兩厘為高。

輝立證券企業融資經理陳英傑認為，盡管疫情重創零售市道，但相信疫苗面世後，本港消費逐漸恢復正軌，且在積壓購買力等刺激下，相信iBond可挑戰104元高位。

iBond於11月16日暗盤日，在輝立交易場亦曾高見104元；同樣今天在港交所的盤中交易亦曾闖104元歷史新高，帶挈捧場客帳面勁賺4%，獲分4手的幸運星，最多大賺1,600元，無疑疫下開心歡渡聖誕。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪