【5G網絡】Speedtest揭全球5G網速排名　最快下載速度達959.39Mbps

▲ 網絡測試網站Speedtest近日公布第三季全球5G網速調查報告，根據網速測量數據超過6050萬次的結果，進行調查分析。

5G流動網絡已在全球多個國家或地區開通一段時間，到底哪個地方的5G網速最高速？網絡測試網站Speedtest近日公布第三季全球5G網速調查報告，針對全球已啟動5G網路商用的地區，在今年九月至十一月期間，根據網速測量數據超過6050萬次的結果，進行調查分析。

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報告指出，在2020年第三季度，全球5G的平均下載速度比4G快954％。而目前全球5G網路下載速度最快的國家為阿拉伯聯合大公國， 以959.39Mbps成為全球之冠。緊追其後的是以921.11Mbps獲選第二名的沙地阿拉伯，而挪威、西班牙及日本則分別以865.57Mbps、739.20Mbps及719.42Mbps，排名第三、第四及第五。

▲ 全球5G網路下載速度最快的國家為阿拉伯聯合大公國， 以959.39Mbps成為全球之冠。（Speedtest網站圖片）

至於5G平均下載速度，僅計算亞太經濟合作組織（APEC）地區，韓國以411.11Mbps排名第一；泰國以327.41Mbps排名第二、其後為澳洲、中國及台灣。而香港則以192.94Mbps排名第九。

▲ 僅計算亞太經濟合作組織（APEC）地區的5G平均下載速度，韓國以411.11Mbps排名第一；香港則以192.94Mbps排名第九。（Speedtest網站圖片）

若以全球18個國家的首都城市來計算，阿布扎比的5G平均下載速度達546.81Mbps，成為冠軍，利雅德則以496.09Mbps位居第二，馬德里排名第三，平均下載速度為440.18Mbps。

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責任編輯：曾曉汶