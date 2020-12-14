  • 18°C
香港時間 : 20201214日 (一) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5G網絡】Speedtest揭全球5G網速排名　最快下載速度達959.39Mbps

科技 19:15 2020/12/14

分享：

網絡測試網站Speedtest近日公布第三季全球5G網速調查報告，根據網速測量數據超過6050萬次的結果，進行調查分析。

5G流動網絡已在全球多個國家或地區開通一段時間，到底哪個地方的5G網速最高速？網絡測試網站Speedtest近日公布第三季全球5G網速調查報告，針對全球已啟動5G網路商用的地區，在今年九月至十一月期間，根據網速測量數據超過6050萬次的結果，進行調查分析。

【5G商機】5G建設提速　中興：未來2年起為全球全面建設期

【5G手機】華為旗艦手機Mate 40 Pro正式登港　售8,388元

報告指出，在2020年第三季度，全球5G的平均下載速度比4G快954％。而目前全球5G網路下載速度最快的國家為阿拉伯聯合大公國， 以959.39Mbps成為全球之冠。緊追其後的是以921.11Mbps獲選第二名的沙地阿拉伯，而挪威、西班牙及日本則分別以865.57Mbps、739.20Mbps及719.42Mbps，排名第三、第四及第五。

全球5G網路下載速度最快的國家為阿拉伯聯合大公國， 以959.39Mbps成為全球之冠。（Speedtest網站圖片）

至於5G平均下載速度，僅計算亞太經濟合作組織（APEC）地區，韓國以411.11Mbps排名第一；泰國以327.41Mbps排名第二、其後為澳洲、中國及台灣。而香港則以192.94Mbps排名第九。

僅計算亞太經濟合作組織（APEC）地區的5G平均下載速度，韓國以411.11Mbps排名第一；香港則以192.94Mbps排名第九。（Speedtest網站圖片）

若以全球18個國家的首都城市來計算，阿布扎比的5G平均下載速度達546.81Mbps，成為冠軍，利雅德則以496.09Mbps位居第二，馬德里排名第三，平均下載速度為440.18Mbps。

【5G手機】高通發布Snapdragon 888新一代5G旗艦手機平台　小米11將率先採用

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【5G發展】電訊商3方向掌握轉型商機　需與科技企業增加合作
2020/11/25
【5G發展】電訊商3方向掌握轉型商機　需與科技企業增加合作
【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首
2020/11/23
【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首
【5G發展】中國5G連接量佔全球85%　預計年底前達2億用戶
2020/11/19
【5G發展】中國5G連接量佔全球85%　預計年底前達2億用戶
【6G聯盟】蘋果、Google加入6G組織　華為、中興受禁令影響無份
2020/11/16
【6G聯盟】蘋果、Google加入6G組織　華為、中興受禁令影響無份
5G 4G APEC 馬德里 泰國 挪威 德里 台灣 南韓 澳洲

下一篇文章

Logitech G推出無線滑鼠　與電競選手共同研發
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》極速回本　開發公司股價卻連日下挫
【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》極速回本　開發公司股價卻連日下挫
Spotify出現安全漏洞　修補後再強制用戶更改密碼
Spotify出現安全漏洞　修補後再強制用戶更改密碼
【智能手機】摺機大戰明年開展　下半年5品牌參戰包括三星Google
【智能手機】摺機大戰明年開展　下半年5品牌參戰包括三星Google
【疫市營商】智能單車頭盔今年銷售量增2.5倍　分析初創Lumos Helmet如何把握疫市商機
【疫市營商】智能單車頭盔今年銷售量增2.5倍　分析初創Lumos Helmet如何把握疫市商機
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WFH】最受歡迎盜版軟件排行榜　Adobe慘成「大贏家」
【WFH】最受歡迎盜版軟件排行榜　Adobe慘成「大贏家」