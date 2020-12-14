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【輝瑞疫苗】新加坡批准使用成亞洲首國 李顯龍帶頭接種

環球社會熱點 18:17 2020/12/14

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新加坡周一（14日）也向輝瑞疫苗作許可，成為首個批准輝瑞疫苗的亞洲國家。

隨著英美及加拿大等歐美國家批准使用輝瑞疫苗，新加坡周一（14日）也向輝瑞疫苗作許可，成為首個批准輝瑞疫苗的亞洲國家。新加坡料於本月底交付首批輝瑞疫苗，並會安排新加坡全民免費接種疫苗。

【輝瑞疫苗】「在適當時候接種」特朗普彭斯據報帶頭打疫苗 【下一頁】

【輝瑞疫苗】4名志願者接種後面癱 美國CDC密切關注 【下一頁】

新加坡總理李顯龍周一證實，新加坡衛生科學局（HSA）已正式批准使用，由輝瑞（Pfizer）及BioNTech共同研發的新冠疫苗。新加坡約有570萬人口，李顯龍預計到2021年第3季，新加坡可為所有人提供足夠的疫苗，並承諾免費向所有新加坡公民和長期居民提供疫苗。

李顯龍表示接種疫苗計劃屬自願性質，但他願意率先接種疫苗：

我和我的同事，包括較年長者都會提早接種疫苗。我們是要向你證明，尤其是像我這樣的長者，都相信疫苗是安全的。

（My colleagues and I, including the older ones, will be getting ourselves vaccinated early. This is to show you, especially seniors like me, that we believe the vaccines are safe.）

新加坡政府更表示，當局已簽署預購協議及支付首筆款項，訂購Moderna疫苗及科興疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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