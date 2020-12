【輝瑞疫苗】新加坡批准使用成亞洲首國 李顯龍帶頭接種

隨著英美及加拿大等歐美國家批准使用輝瑞疫苗,新加坡周一(14日)也向輝瑞疫苗作許可,成為首個批准輝瑞疫苗的亞洲國家。新加坡料於本月底交付首批輝瑞疫苗,並會安排新加坡全民免費接種疫苗。

新加坡總理李顯龍周一證實,新加坡衛生科學局(HSA)已正式批准使用,由輝瑞(Pfizer)及BioNTech共同研發的新冠疫苗。新加坡約有570萬人口,李顯龍預計到2021年第3季,新加坡可為所有人提供足夠的疫苗,並承諾免費向所有新加坡公民和長期居民提供疫苗。

李顯龍表示接種疫苗計劃屬自願性質,但他願意率先接種疫苗:

我和我的同事,包括較年長者都會提早接種疫苗。我們是要向你證明,尤其是像我這樣的長者,都相信疫苗是安全的。

(My colleagues and I, including the older ones, will be getting ourselves vaccinated early. This is to show you, especially seniors like me, that we believe the vaccines are safe.)