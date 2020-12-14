【美股焦點】蔚來汽車擬配股集資最多208億元　股價盤前跌超過6%　

全球電動車股份今年造好，港股比亞迪 （01211） 、美股Tesla（US：TSLA）、以及中概股小鵬汽車（US：XPEV）及理想汽車（US：LI）紛紛宣布配股。中國電動車製造商蔚來（US：NIO）亦計劃配股，擬發售最多6,800萬份美國存託證券（ADS），每股作價39美元，最多集資26.9億美元（約208億元）。

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據報蔚來發售6,800萬份美國存託證券，此前承銷商大摩和中金香港將有30日選擇權，可選擇額外購買不超過1,020萬份ADS，如果市場反應熱烈，可以額外發售900萬份ADS。周一（14日）蔚來股價盤前報39.3美元，跌近6%。

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根據公司官網顯示，公司計劃將發行ADS所得的淨收益主要用於：新產品和下一代自動駕駛技術的研發、擴展銷售和服務網絡和提高市場滲透率、滿足一般公司用途。

特斯拉（US：Tesla）上周較早時亦表示，計劃配股集資50億美元。

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