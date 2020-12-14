  • 17°C
香港時間 : 20201214日 (一) 22:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】蔚來汽車擬配股集資最多208億元　股價盤前跌超過6%　

股樓投資 22:12 2020/12/14

分享：

全球電動車股份今年造好，港股比亞迪 （01211） 、美股Tesla（US：TSLA）、以及中概股小鵬汽車（US：XPEV）及理想汽車（US：LI）紛紛宣布配股。中國電動車製造商蔚來（US：NIO）亦計劃配股，擬發售最多6,800萬份美國存託證券（ADS），每股作價39美元，最多集資26.9億美元（約208億元）。

【美股焦點】盤點2020年十大最強美股IPO　理想、小鵬十甲不入【下一頁

據報蔚來發售6,800萬份美國存託證券，此前承銷商大摩和中金香港將有30日選擇權，可選擇額外購買不超過1,020萬份ADS，如果市場反應熱烈，可以額外發售900萬份ADS。周一（14日）蔚來股價盤前報39.3美元，跌近6%。

【美股焦點】全年最大型美股IPO　Airbnb掛牌首日漲逾倍【下一頁

根據公司官網顯示，公司計劃將發行ADS所得的淨收益主要用於：新產品和下一代自動駕駛技術的研發、擴展銷售和服務網絡和提高市場滲透率、滿足一般公司用途。

特斯拉（US：Tesla）上周較早時亦表示，計劃配股集資50億美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

汽車 美股 香港股票 美元 集資 配股 IPO 電動車 中國概念股 香港

下一篇文章

【全球死機】Youtube、Gmail等全癱瘓　Google旗下應用程式現異常
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【網民熱話】BB車佔據輪椅泊位　輪椅人士遭巴士拒載　熱心女乘客出言相助解困
【網民熱話】BB車佔據輪椅泊位　輪椅人士遭巴士拒載　熱心女乘客出言相助解困